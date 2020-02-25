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"الدفاع" تشارك في منتدى "المشاريع المستقبلية 2020" بالرياض

استعرضت عدداً من المشاريع المعتمدة

شاركت وزارة الدفاع في "منتدى المشاريع المستقبلية 2020" الذي دشنه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس, ويُعد أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، وشركات رائدة في صناعة المقاولات.
وتُعد وزارة الدفاع من أوائل المشاركين من القطاع الحكومي لهذا العام ممثلة بالإدارة العامة للأشغال العسكرية بحضور مستشار المدير العام بالنيابة عن مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعيد بن محمد الغامدي.
واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها عدداً من المشاريع المعتمدة للوزارة, ‎التي من شأنها إتاحة الفرصة للجهات المشاركة والمقاولين للاطلاع على المشاريع المستقبلية وفرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص, بالإضافة إلى تعريف المقاولين بمتطلبات التأهيل للمشاريع الخاصة بوزارة الدفاع.
وتخلل مشاركة الوزارة عرض فيديو يستعرض أعمال وزارة الدفاع التي تشرف عليها الإدارة العامة للأشغال العسكرية, فيما قدم المُقدم المهندس فهيد بن سالم الشهراني إيجازاً عن عدة مشاريع مستقبلية لوزارة الدفاع.

وزارة الدفاع منتدى المشاريع المستقبلية 2020

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"الدفاع" تشارك في منتدى "المشاريع المستقبلية 2020" بالرياض
سبق

شاركت وزارة الدفاع في "منتدى المشاريع المستقبلية 2020" الذي دشنه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس, ويُعد أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، وشركات رائدة في صناعة المقاولات.
وتُعد وزارة الدفاع من أوائل المشاركين من القطاع الحكومي لهذا العام ممثلة بالإدارة العامة للأشغال العسكرية بحضور مستشار المدير العام بالنيابة عن مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعيد بن محمد الغامدي.
واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها عدداً من المشاريع المعتمدة للوزارة, ‎التي من شأنها إتاحة الفرصة للجهات المشاركة والمقاولين للاطلاع على المشاريع المستقبلية وفرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص, بالإضافة إلى تعريف المقاولين بمتطلبات التأهيل للمشاريع الخاصة بوزارة الدفاع.
وتخلل مشاركة الوزارة عرض فيديو يستعرض أعمال وزارة الدفاع التي تشرف عليها الإدارة العامة للأشغال العسكرية, فيما قدم المُقدم المهندس فهيد بن سالم الشهراني إيجازاً عن عدة مشاريع مستقبلية لوزارة الدفاع.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
04:35 PM

"الدفاع" تشارك في منتدى "المشاريع المستقبلية 2020" بالرياض

استعرضت عدداً من المشاريع المعتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت وزارة الدفاع في "منتدى المشاريع المستقبلية 2020" الذي دشنه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس, ويُعد أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، وشركات رائدة في صناعة المقاولات.
وتُعد وزارة الدفاع من أوائل المشاركين من القطاع الحكومي لهذا العام ممثلة بالإدارة العامة للأشغال العسكرية بحضور مستشار المدير العام بالنيابة عن مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعيد بن محمد الغامدي.
واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها عدداً من المشاريع المعتمدة للوزارة, ‎التي من شأنها إتاحة الفرصة للجهات المشاركة والمقاولين للاطلاع على المشاريع المستقبلية وفرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص, بالإضافة إلى تعريف المقاولين بمتطلبات التأهيل للمشاريع الخاصة بوزارة الدفاع.
وتخلل مشاركة الوزارة عرض فيديو يستعرض أعمال وزارة الدفاع التي تشرف عليها الإدارة العامة للأشغال العسكرية, فيما قدم المُقدم المهندس فهيد بن سالم الشهراني إيجازاً عن عدة مشاريع مستقبلية لوزارة الدفاع.

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