"الأرصاد": تساقط الثلوج على الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك خلال الليل وصباح الغد

أمطار رعدية ومتفرقة ورياح نشطة وتكوُّن الضباب على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تُسبق برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، ومرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على غرب الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مع رياح نشطة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة وأجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، كما تتهيّأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، وأجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على جنوب الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على شمال الجزء الجنوبي بسرعة 20 -45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .