النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، أنه سوف يتم توجيه بعض الطرق، لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثاني ابتداء من يوم السبت 21/ 10/ 1441هـ حتی يوم الخميس الموافق 1441/11/25هـ المرحلة الأولى.

وبينت أن توجيه الطرق يأتي على النحو التالي: تحويل الطريق القادم من حي النزهة (شارع حسين عرب) والمتجه إلى طريق المدينة المنورة والدائري الثاني، من تقاطع (الغزاوي) باتجاه الجنوب إلى شارع المنصور، والالتفاف من الدوران الحر المستحدث للعودة مرة أخرى باتجاه تقاطع (الغزاوي) والالتفاف يمينا قبل التقاطع.

وأفادت بأنه سوف يتم عمل التفاف قبل إشارة (الغزاوي) للقادم من حي النزهة لمن يريد العودة للاتجاه المعاكس.

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"
سبق

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، أنه سوف يتم توجيه بعض الطرق، لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثاني ابتداء من يوم السبت 21/ 10/ 1441هـ حتی يوم الخميس الموافق 1441/11/25هـ المرحلة الأولى.

وبينت أن توجيه الطرق يأتي على النحو التالي: تحويل الطريق القادم من حي النزهة (شارع حسين عرب) والمتجه إلى طريق المدينة المنورة والدائري الثاني، من تقاطع (الغزاوي) باتجاه الجنوب إلى شارع المنصور، والالتفاف من الدوران الحر المستحدث للعودة مرة أخرى باتجاه تقاطع (الغزاوي) والالتفاف يمينا قبل التقاطع.

وأفادت بأنه سوف يتم عمل التفاف قبل إشارة (الغزاوي) للقادم من حي النزهة لمن يريد العودة للاتجاه المعاكس.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:09 PM

"تطوير مكة": توجيه بعض الطرق لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من "الدائري الثاني"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
839

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، أنه سوف يتم توجيه بعض الطرق، لاستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثاني ابتداء من يوم السبت 21/ 10/ 1441هـ حتی يوم الخميس الموافق 1441/11/25هـ المرحلة الأولى.

وبينت أن توجيه الطرق يأتي على النحو التالي: تحويل الطريق القادم من حي النزهة (شارع حسين عرب) والمتجه إلى طريق المدينة المنورة والدائري الثاني، من تقاطع (الغزاوي) باتجاه الجنوب إلى شارع المنصور، والالتفاف من الدوران الحر المستحدث للعودة مرة أخرى باتجاه تقاطع (الغزاوي) والالتفاف يمينا قبل التقاطع.

وأفادت بأنه سوف يتم عمل التفاف قبل إشارة (الغزاوي) للقادم من حي النزهة لمن يريد العودة للاتجاه المعاكس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,128

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة