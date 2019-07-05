رسميًّا.. الخيبري يعود لارتداء قميص الشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع عبدالملك الخيبري لاعب خط الوسط لمدة عامين.
وتمنَّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع فريق الشباب.
يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته مع فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق الشباب ثم الهلال، وعاد مؤخراً للشباب.
أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع عبدالملك الخيبري لاعب خط الوسط لمدة عامين.
وتمنَّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع فريق الشباب.
يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته مع فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق الشباب ثم الهلال، وعاد مؤخراً للشباب.
أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع عبدالملك الخيبري لاعب خط الوسط لمدة عامين.
وتمنَّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع فريق الشباب.
يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته مع فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق الشباب ثم الهلال، وعاد مؤخراً للشباب.
أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع عبدالملك الخيبري لاعب خط الوسط لمدة عامين.
وتمنَّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع فريق الشباب.
يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته مع فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق الشباب ثم الهلال، وعاد مؤخراً للشباب.