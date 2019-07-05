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رسميًّا.. الخيبري يعود لارتداء قميص الشباب

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع عبدالملك الخيبري لاعب خط الوسط لمدة عامين.

وتمنَّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع فريق الشباب.

يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته مع فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق الشباب ثم الهلال، وعاد مؤخراً للشباب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. الخيبري يعود لارتداء قميص الشباب
سبق

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع عبدالملك الخيبري لاعب خط الوسط لمدة عامين.

وتمنَّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع فريق الشباب.

يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته مع فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق الشباب ثم الهلال، وعاد مؤخراً للشباب.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
10:16 PM

رسميًّا.. الخيبري يعود لارتداء قميص الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,314

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع عبدالملك الخيبري لاعب خط الوسط لمدة عامين.

وتمنَّت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع فريق الشباب.

يذكر أن الخيبري بدأ مسيرته مع فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق الشباب ثم الهلال، وعاد مؤخراً للشباب.

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