لليوم الثاني على التوالي.. هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على الطائف

الأهالي والمصطافون خروجوا للتنزه

تصوير: ماجد عسيري



تشهد محافظة الطائف لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة منها؛ وتهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت على وسط وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة.

ودعت هذه الأجواء الأهالي والمصطافين إلى الخروج للتنزه، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمر.

وشهدت محافظة الطائف يوم أمس هطول أمطار غزيرة ذات منسوب عالٍ، وشهدت احتجازات دون وقوع إصابات.

وكانت الجهات المعنية نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.