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مصر ترسل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين إلى السودان

للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

أرسلت مصر طائرتَي نقل عسكريتَين إلى السودان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين؛ للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ؛ في بيان البارحة، أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار دعم مصر للسودان لمجابهة المحن والأزمات التي يتعرّضون لها، مشيراً إلى أن تلك المساعدات هي ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني.

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مصر ترسل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين إلى السودان
سبق

أرسلت مصر طائرتَي نقل عسكريتَين إلى السودان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين؛ للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ؛ في بيان البارحة، أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار دعم مصر للسودان لمجابهة المحن والأزمات التي يتعرّضون لها، مشيراً إلى أن تلك المساعدات هي ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:17 AM

مصر ترسل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين إلى السودان

للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أرسلت مصر طائرتَي نقل عسكريتَين إلى السودان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين؛ للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ؛ في بيان البارحة، أن المساعدات المقدمة تأتي في إطار دعم مصر للسودان لمجابهة المحن والأزمات التي يتعرّضون لها، مشيراً إلى أن تلك المساعدات هي ثاني رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب السوداني.

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