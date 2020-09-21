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"غيتس": هذا هو الموعد المتوقع لـ"نهاية كورونا".. أنا متفائل وهذه أسبابي

أعرب عن خيبة أمله لأن أمريكا لم تضع خططاً لتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة

واصل بيل غيتس؛ تصريحاته وآرائه حول فيروس كورونا، وتوقّع في حديثه الأخير أن الوباء سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة.

وفي مقابلة مع Fox News (فوكس نيوز)، توقّع مؤسّس شركة "مايكروسوفت"، أنه بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، ستعود الحياة إلى طبيعتها بحلول صيف عام 2021، بسبب التقدم الذي أُحرز في تطوير لقاحات ضد المرض.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضح غيتس؛ أنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على اللقاحات للاستخدام العام، في وقت مبكر من العام المقبل.. ولهذا، قال إنه "متفائل" لأن الوباء "لن يستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف بيل؛ في حديثه لبرنامج يوم الأحد: "نهاية الوباء، ربما تكون في عام 2022. ولكن خلال عام 2021، يجب أن نكون قادرين على خفض الأرقام إذا اتخذنا النهج العالمي. لذا، كما تعلمون، تكنولوجيا اللقاح موجودة، والتمويل وصل، والشركات تضع أفضل العاملين لديها للتطوير. لهذا السبب أنا متفائل بأن هذا لن يدوم إلى أجل غير مسمى".

وقال أيضاً إنه يعتقد أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يمكن أن تمنح الموافقة على "ثلاث أو أربع" صيغ من اللقاحات.

وقال غيتس؛ إن السؤال عن كيفية توزيع الجرعات سيظهر بعد ذلك، معرباً عن خيبة أمله لأن الولايات المتحدة لم تضع خططاً لتصنيع وتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة.

ويُعرف بيل غيتس؛ بأنه مستثمر رئيس في قطاع الأدوية، وخصّص ملايين الدولارات لتطوير سبعة لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" وحده.

وقال سابقاً إن ما بين 70 و80% من سكان العالم، ينبغي أن يجري تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

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"غيتس": هذا هو الموعد المتوقع لـ"نهاية كورونا".. أنا متفائل وهذه أسبابي
سبق

واصل بيل غيتس؛ تصريحاته وآرائه حول فيروس كورونا، وتوقّع في حديثه الأخير أن الوباء سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة.

وفي مقابلة مع Fox News (فوكس نيوز)، توقّع مؤسّس شركة "مايكروسوفت"، أنه بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، ستعود الحياة إلى طبيعتها بحلول صيف عام 2021، بسبب التقدم الذي أُحرز في تطوير لقاحات ضد المرض.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضح غيتس؛ أنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على اللقاحات للاستخدام العام، في وقت مبكر من العام المقبل.. ولهذا، قال إنه "متفائل" لأن الوباء "لن يستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف بيل؛ في حديثه لبرنامج يوم الأحد: "نهاية الوباء، ربما تكون في عام 2022. ولكن خلال عام 2021، يجب أن نكون قادرين على خفض الأرقام إذا اتخذنا النهج العالمي. لذا، كما تعلمون، تكنولوجيا اللقاح موجودة، والتمويل وصل، والشركات تضع أفضل العاملين لديها للتطوير. لهذا السبب أنا متفائل بأن هذا لن يدوم إلى أجل غير مسمى".

وقال أيضاً إنه يعتقد أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يمكن أن تمنح الموافقة على "ثلاث أو أربع" صيغ من اللقاحات.

وقال غيتس؛ إن السؤال عن كيفية توزيع الجرعات سيظهر بعد ذلك، معرباً عن خيبة أمله لأن الولايات المتحدة لم تضع خططاً لتصنيع وتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة.

ويُعرف بيل غيتس؛ بأنه مستثمر رئيس في قطاع الأدوية، وخصّص ملايين الدولارات لتطوير سبعة لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" وحده.

وقال سابقاً إن ما بين 70 و80% من سكان العالم، ينبغي أن يجري تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
12:00 PM

"غيتس": هذا هو الموعد المتوقع لـ"نهاية كورونا".. أنا متفائل وهذه أسبابي

أعرب عن خيبة أمله لأن أمريكا لم تضع خططاً لتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل بيل غيتس؛ تصريحاته وآرائه حول فيروس كورونا، وتوقّع في حديثه الأخير أن الوباء سينتهي بحلول عام 2022، بفضل اللقاحات التي استثمر فيها بقوة.

وفي مقابلة مع Fox News (فوكس نيوز)، توقّع مؤسّس شركة "مايكروسوفت"، أنه بالنسبة للأشخاص في الولايات المتحدة، ستعود الحياة إلى طبيعتها بحلول صيف عام 2021، بسبب التقدم الذي أُحرز في تطوير لقاحات ضد المرض.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضح غيتس؛ أنه يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على اللقاحات للاستخدام العام، في وقت مبكر من العام المقبل.. ولهذا، قال إنه "متفائل" لأن الوباء "لن يستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف بيل؛ في حديثه لبرنامج يوم الأحد: "نهاية الوباء، ربما تكون في عام 2022. ولكن خلال عام 2021، يجب أن نكون قادرين على خفض الأرقام إذا اتخذنا النهج العالمي. لذا، كما تعلمون، تكنولوجيا اللقاح موجودة، والتمويل وصل، والشركات تضع أفضل العاملين لديها للتطوير. لهذا السبب أنا متفائل بأن هذا لن يدوم إلى أجل غير مسمى".

وقال أيضاً إنه يعتقد أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية يمكن أن تمنح الموافقة على "ثلاث أو أربع" صيغ من اللقاحات.

وقال غيتس؛ إن السؤال عن كيفية توزيع الجرعات سيظهر بعد ذلك، معرباً عن خيبة أمله لأن الولايات المتحدة لم تضع خططاً لتصنيع وتوزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة.

ويُعرف بيل غيتس؛ بأنه مستثمر رئيس في قطاع الأدوية، وخصّص ملايين الدولارات لتطوير سبعة لقاحات مختلفة ضد "كوفيد-19" وحده.

وقال سابقاً إن ما بين 70 و80% من سكان العالم، ينبغي أن يجري تطعيمهم ضد الفيروس، قبل أن يأمل أي شخص في عيش حياة طبيعية مرة أخرى.

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