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وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منها 14 حالة من الجنسية المصرية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا؛ وتم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. والحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا؛ وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية؛ كانوا مخالطين لحالات أُعلِنت سابقًا.

وأضافت بأن من بين الحالات الـ24 توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وكانوا من مخالطي حالة أُعلِنت سابقًا.

وقالت الوزارة إنه إضافة إلى الحالات الجديدة يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقد أهابت الوزارة بكل مَن كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد إلى التواصل فورا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، ومشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا؛ وتم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. والحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا؛ وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية؛ كانوا مخالطين لحالات أُعلِنت سابقًا.

وأضافت بأن من بين الحالات الـ24 توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وكانوا من مخالطي حالة أُعلِنت سابقًا.

وقالت الوزارة إنه إضافة إلى الحالات الجديدة يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقد أهابت الوزارة بكل مَن كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد إلى التواصل فورا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، ومشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:10 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:51 PM

وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منها 14 حالة من الجنسية المصرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
35,863

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا؛ وتم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. والحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا؛ وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية؛ كانوا مخالطين لحالات أُعلِنت سابقًا.

وأضافت بأن من بين الحالات الـ24 توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وكانوا من مخالطي حالة أُعلِنت سابقًا.

وقالت الوزارة إنه إضافة إلى الحالات الجديدة يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقد أهابت الوزارة بكل مَن كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد إلى التواصل فورا مع مركز "اتصال الصحة 937"، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، ومشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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