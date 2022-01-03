شاهد من الطائف.. إغلاق 3 منشآت أخلت بالاحترازات وتحرير 212 مخالفة

عبر 4300 جولة رقابية نفّذتها "الأمانة" خلال 7 أيام داعية إلى ضرورة الإبلاغ

نفّذت أمانة محافظة الطائف، خلال الأسبوع الماضي، 4300 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، نتج عنها تحرير 212 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيُّد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيُّد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة وتعزيز الامتثال في المنشآت التجارية.

ودعت الأمانة إلى التعاون من الجميع وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم فيها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات الموحد (940).