ثمن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جهود محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط؛ وذلك بمناسبة نجاح قصر الطين بجناح عسير بالجنادرية.
وجاء ذلك لما قدمته المحافظة من إبراز للجانب التراثي والحضاري فيها، والذي أشاد به الزوار لهذا الجناح.
دعم المحتاجين بطريقة حضارية ومبتكرة
كيف ساهمت "أيامي" في توفير الوظائف والحياة الكريمة للمطلقات والأرامل؟
أمير عسير يشيد بنجاح قصر الطين في مهرجان الجنادرية 32
ثمن جهود المحافظ وما قدمته المحافظة لإبراز الجانب التراثي
ثمن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جهود محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط؛ وذلك بمناسبة نجاح قصر الطين بجناح عسير بالجنادرية.
وجاء ذلك لما قدمته المحافظة من إبراز للجانب التراثي والحضاري فيها، والذي أشاد به الزوار لهذا الجناح.
ثمن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جهود محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط؛ وذلك بمناسبة نجاح قصر الطين بجناح عسير بالجنادرية.
أمير عسير يشيد بنجاح قصر الطين في مهرجان الجنادرية 32
ثمن جهود المحافظ وما قدمته المحافظة لإبراز الجانب التراثي
ثمن أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جهود محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز آل مشيط؛ وذلك بمناسبة نجاح قصر الطين بجناح عسير بالجنادرية.
وجاء ذلك لما قدمته المحافظة من إبراز للجانب التراثي والحضاري فيها، والذي أشاد به الزوار لهذا الجناح.