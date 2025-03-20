"ألف شكر لا توفيهم حقهم".. قصة 100 سعودي في ضيافة سفارة المملكة بأمريكا

مبتعث في رسالة شكر بعد إلغاء رحلتهم وتعليق الطيران احترازًا: خدمات وسكن مجانًا

أشاد عدد من المواطنين السعوديين بالدور الكبير الذي قامت به المملكة تجاه رعاياها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعليق الرحلات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المبتعث عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود عبدالله آل جمعة، لـ"سبق": "بدأت قصتنا من تاريخ 15/ 3/ 2020، نحن أكثر من 100 سعودي -أطفال وكبار سن وشباب- بعد أن أُلغيت رحلتنا من مطار واشنطن إلى جدة، كان وقتها مندوب السفارة بالمطار وكان يطمئن الجميع أنهم في ضيافة السفارة وموفرة لكم جميع الخدمات والسكن، وأخدونا بالحافلات من المطار إلى السكن في فندق -فايف ستار- وكان شعورنا لا يوصف وسط راحة وطمأنينة لاهتمام دولتنا بنا ورعايتها غير المستغربة، وتم توفير كافة الخدمات والتغذية والسكن لنا بالمجان".

وتابع: "ما قدمته حكومتنا -حفظها الله- لنا من خدمات تفوق الخيال؛ يعجز اللسان عن التعبير عنه، فلا يخفى على الجميع كرم دولتنا وحبها لشعبها ومحافظتها عليه داخل الوطن وخارجه، واليوم نحن نحاول نردّ من هذا الجميل بشيء نتقدم به عبر رسالة مضمونها الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الاهتمام بنا وتوفير كافة احتياجاتنا"، مثمنًا في الوقت نفسه لسفيرة خادم الحرمين الشريفين في أمريكا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، جهودها، والشكر موصول للعاملين في سفارة واشنطن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وقال: "ألف شكر لا توفيهم حقهم".

