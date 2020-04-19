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مكة.. 251 إصابة جديدة بكورونا وحالتي تعافٍ و4 وفيات

تأتي في مقدمة مدن المملكة وفق آخر إحصاءات "الصحة"

سجلت مكة المكرمة 251 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في معدل أقل عن أمس الأول بـ 64 حالة.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 2150 حالة؛ منها 1773 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 345 حالة؛ بعد أن سجلت اليوم حالتي تعافٍ فقط، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 32 حالة بعد أن سجلت أمس أربع حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. 251 إصابة جديدة بكورونا وحالتي تعافٍ و4 وفيات
سبق

سجلت مكة المكرمة 251 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في معدل أقل عن أمس الأول بـ 64 حالة.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 2150 حالة؛ منها 1773 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 345 حالة؛ بعد أن سجلت اليوم حالتي تعافٍ فقط، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 32 حالة بعد أن سجلت أمس أربع حالات وفاة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:14 PM

مكة.. 251 إصابة جديدة بكورونا وحالتي تعافٍ و4 وفيات

تأتي في مقدمة مدن المملكة وفق آخر إحصاءات "الصحة"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
7,806

سجلت مكة المكرمة 251 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في معدل أقل عن أمس الأول بـ 64 حالة.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 2150 حالة؛ منها 1773 حالة نشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 345 حالة؛ بعد أن سجلت اليوم حالتي تعافٍ فقط، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 32 حالة بعد أن سجلت أمس أربع حالات وفاة.

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