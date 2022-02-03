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سوق الأسهم.. 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة

أقفل عند مستوى 12142.38 نقطة بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 50.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12142.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والمجموعة السعودية، وطيبة، واللجين، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مبكو، وسيسكو، والرياض، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.23% و4.05%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وإعمار، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وكيمانول، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25214.60 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 517 ألف سهم تقاسمتها 2838 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم.. 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 50.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12142.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والمجموعة السعودية، وطيبة، واللجين، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مبكو، وسيسكو، والرياض، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.23% و4.05%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وإعمار، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وكيمانول، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25214.60 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 517 ألف سهم تقاسمتها 2838 صفقة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
04:03 PM

سوق الأسهم.. 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة

أقفل عند مستوى 12142.38 نقطة بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 50.23 نقطة ليقفل عند مستوى 12142.38 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 135 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والمجموعة السعودية، وطيبة، واللجين، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مبكو، وسيسكو، والرياض، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.23% و4.05%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وإعمار، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وكيمانول، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 28.01 نقطة ليقفل عند مستوى 25214.60 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 517 ألف سهم تقاسمتها 2838 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,170
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,900
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,996
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,831

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