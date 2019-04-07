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"العساف" يستقبل وزير الشؤون الخارجية بالجابون ويستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين

تسلم رسالة خطية موجهة لخادم الحرمين من فخامة الرئيس الجابوني

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإقليمي والفرنكفوني والجابونيين بالخارج بجمهورية الجابون عبدالرزاق جي كامبوقو، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير الجابوني، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجابون، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتسلّم وزير الخارجية خلال اللقاء، رسالة خطية موجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من فخامة رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا.


حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في وزارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير.

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"العساف" يستقبل وزير الشؤون الخارجية بالجابون ويستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإقليمي والفرنكفوني والجابونيين بالخارج بجمهورية الجابون عبدالرزاق جي كامبوقو، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير الجابوني، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجابون، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتسلّم وزير الخارجية خلال اللقاء، رسالة خطية موجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من فخامة رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا.


حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في وزارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:46 PM

"العساف" يستقبل وزير الشؤون الخارجية بالجابون ويستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين

تسلم رسالة خطية موجهة لخادم الحرمين من فخامة الرئيس الجابوني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإقليمي والفرنكفوني والجابونيين بالخارج بجمهورية الجابون عبدالرزاق جي كامبوقو، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير الجابوني، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجابون، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتسلّم وزير الخارجية خلال اللقاء، رسالة خطية موجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من فخامة رئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا.


حضر الاستقبال: وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في وزارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير.

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