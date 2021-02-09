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"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة

شدد على أهمية تطعيم أكبر عددٍ من الناس في أسرع وقت ممكن

كشف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أمس الاثنين، عن أفضل طريقة لمحاربة سلالات فيروس كورونا الجديدة، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح "فاوتشي" في إفادة لوسائل الإعلام، أن أفضل دفاع في مواجهة تطور فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة، هو تطعيم أكبر عددٍ من الناس بأسرع ما يمكن.

وأضاف فاوتشي أنه بينما كان من المعقول التفكير في دراسة فعالية لقاح فايزر ومودرنا على أساس جرعة واحدة في ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق شهورًا حتى تكتمل، وبالتالي من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال.

وحث فاوتشي الناس على الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليًا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

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"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة
سبق

كشف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أمس الاثنين، عن أفضل طريقة لمحاربة سلالات فيروس كورونا الجديدة، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح "فاوتشي" في إفادة لوسائل الإعلام، أن أفضل دفاع في مواجهة تطور فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة، هو تطعيم أكبر عددٍ من الناس بأسرع ما يمكن.

وأضاف فاوتشي أنه بينما كان من المعقول التفكير في دراسة فعالية لقاح فايزر ومودرنا على أساس جرعة واحدة في ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق شهورًا حتى تكتمل، وبالتالي من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال.

وحث فاوتشي الناس على الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليًا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
01:07 AM

"فاوتشي" يكشف أفضل طريقة لمحاربة سلالات كورونا الجديدة

شدد على أهمية تطعيم أكبر عددٍ من الناس في أسرع وقت ممكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أمس الاثنين، عن أفضل طريقة لمحاربة سلالات فيروس كورونا الجديدة، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح "فاوتشي" في إفادة لوسائل الإعلام، أن أفضل دفاع في مواجهة تطور فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة، هو تطعيم أكبر عددٍ من الناس بأسرع ما يمكن.

وأضاف فاوتشي أنه بينما كان من المعقول التفكير في دراسة فعالية لقاح فايزر ومودرنا على أساس جرعة واحدة في ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق شهورًا حتى تكتمل، وبالتالي من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال.

وحث فاوتشي الناس على الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليًا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

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