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المدينة المنورة.. أكثر من ١٠٠٠ مسجد وجامع يستقبل المصلين في صلاة الجمعة

الخطبة 20 دقيقة.. وهذه قائمة الممنوعات

استقبل أكثر من 1000 مسجد وجامع في منطقة المدينة المنورة اليوم، المصلين لأداء صلاة أول جمعة، الذي تم تحديده من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، مع تطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا التي اعتمدتها الوزارة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالعناية والاهتمام الكامل لكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.

ويتابع الفرع، ممثلًا في فرق الصيانة والنظافة والتشغيل؛ تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة من تنظيف وتعقيم، والعمل على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من حيث فتح النوافذ وإشراع الأبواب ووضع علامات التباعد بمقدار مترين وتحديد المسافة بين الصفوف ورفع المصاحف وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، إضافة إلى التأكيد على منسوبي ومراقبي المساجد بعدم السماح لتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 20 دقيقة، وتوجيه أئمة المساجد بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة المصلين من الناحية الصحية.

المدينة المنورة صلاة الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. أكثر من ١٠٠٠ مسجد وجامع يستقبل المصلين في صلاة الجمعة
سبق

استقبل أكثر من 1000 مسجد وجامع في منطقة المدينة المنورة اليوم، المصلين لأداء صلاة أول جمعة، الذي تم تحديده من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، مع تطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا التي اعتمدتها الوزارة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالعناية والاهتمام الكامل لكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.

ويتابع الفرع، ممثلًا في فرق الصيانة والنظافة والتشغيل؛ تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة من تنظيف وتعقيم، والعمل على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من حيث فتح النوافذ وإشراع الأبواب ووضع علامات التباعد بمقدار مترين وتحديد المسافة بين الصفوف ورفع المصاحف وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، إضافة إلى التأكيد على منسوبي ومراقبي المساجد بعدم السماح لتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 20 دقيقة، وتوجيه أئمة المساجد بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة المصلين من الناحية الصحية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:30 PM

المدينة المنورة.. أكثر من ١٠٠٠ مسجد وجامع يستقبل المصلين في صلاة الجمعة

الخطبة 20 دقيقة.. وهذه قائمة الممنوعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استقبل أكثر من 1000 مسجد وجامع في منطقة المدينة المنورة اليوم، المصلين لأداء صلاة أول جمعة، الذي تم تحديده من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، مع تطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا التي اعتمدتها الوزارة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالعناية والاهتمام الكامل لكل ما يحقق السلامة ويعزز صحة المواطن والمقيم.

ويتابع الفرع، ممثلًا في فرق الصيانة والنظافة والتشغيل؛ تهيئة المساجد والجوامع بالمنطقة من تنظيف وتعقيم، والعمل على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من حيث فتح النوافذ وإشراع الأبواب ووضع علامات التباعد بمقدار مترين وتحديد المسافة بين الصفوف ورفع المصاحف وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، إضافة إلى التأكيد على منسوبي ومراقبي المساجد بعدم السماح لتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 20 دقيقة، وتوجيه أئمة المساجد بحث المصلين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية من لبس للكمامات وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة المصلين من الناحية الصحية.

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