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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7926.82 نقطة

بتداولات بلغت 8.5 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 105.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7926.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، والبلاد، وسافكو، وبترو رابغ، وأنعام القابضة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، والإعادة السعودية، ومجموعة السريع، والرياض ريت، وعناية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.86%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية، والرياض؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والراجحي، والاتصالات، والأهلي، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 2.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3622.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 127 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7926.82 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 105.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7926.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، والبلاد، وسافكو، وبترو رابغ، وأنعام القابضة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، والإعادة السعودية، ومجموعة السريع، والرياض ريت، وعناية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.86%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية، والرياض؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والراجحي، والاتصالات، والأهلي، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 2.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3622.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 127 صفقة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
04:29 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7926.82 نقطة

بتداولات بلغت 8.5 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 105.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7926.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، والبلاد، وسافكو، وبترو رابغ، وأنعام القابضة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أميانتيت، والإعادة السعودية، ومجموعة السريع، والرياض ريت، وعناية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.86%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية، والرياض؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، والراجحي، والاتصالات، والأهلي، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 2.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3622.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 127 صفقة.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,972
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,936
6.7 مليار دولار

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35,504

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