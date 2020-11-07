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"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية!

في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية!
سبق

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:05 PM

"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية!

في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,921

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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