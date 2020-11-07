شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية!
في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
اعلان
"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية!صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-07
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:05 PM
"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية!
في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
6,595
2.5 مليار ..
30 يناير
9,914
91 مليار ..
29 يناير
24,005
70 مليار ..
26 أكتوبر
27,080