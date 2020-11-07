شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-07 شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:05 PM

"ترامب" مُصر أنه لم يهزم ويقول: الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية! في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته





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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تزال بعيدة عن النهاية، وذلك في أول تعليق على تأكيد الإحصاءات خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.