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4 مطارات سعودية تصعد بقوة في الترتيب العالمي والقاهرة وكازا والكويت "خارج التصنيف"

وفق موقع تراكس العالمي

ينتشر في أرجاء العالم أكثر من 40 ألف مطار وتملك الولايات المتحدة منها الربع تقريبًا بعدد 14 ألف مطار، الأمر الذي يساعد في تسهيل الرحلات الجوية والتنقل بين دول العالم.

وكشفت المجموعة الاستشارية المستقلة لصناعة الطيران "سكاي تراكس" قائمتها السنوية لأفضل 100 مطار في العالم والذي تصدره المطار العربي "الدوحة", وجاء في صدارة قائمة أفضل مطارات العالم السنوية وذلك للمرة الأولى.

وأكد إدوارد بليستيد مدير سكاي تراكس أنه مع تأثر مراكز السفر حول العالم لم يعبأ مطار حمد الدولي باضطراب السفر العالمي واستمر في خططه التوسعية مع إدخال معايير إضافية للصحة والسلامة في المطار.

واعتمد التصنيف على تصويت العملاء في استطلاع عالمي عن الرضا بشأن المطارات أجري في الفترة من أغسطس 2020 وحتى يوليو 2021.

وفيما يخص المطارات السعودية فقد حققت المطارات الأربعة الرئيسة قفزات هائلة، حيث تقدم مطار الملك عبدالعزيز إلى المركز 50 في عام 2021 بعد أن كان في المركز 136 عام 2020، وجاء مطار الملك خالد "الرياض" في المركز 58 بعد أن كان في المركز 94 عام 2020، ثم جاء مطار المدينة المنورة في المركز 68 بعد أن كان في المركز 84 عام 2020، ثم مطار الدمام 87 بعد أن كان في المركز 91 عام 2020.

وجاء ترتيب المطارات العربية الأخرى ليكشف مفاجأة عن خروج مطارات كبرى من القائمة مثل مطار القاهرة الدولي والكويت الدولي وكازابلانكا وعلياء بالعاصمة الأردنية.

وجاء ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم لعام 2021 مطار دبي في المرتبة "19" وأبوظبي "84" والبحرين "85" ومسقط "56".

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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4 مطارات سعودية تصعد بقوة في الترتيب العالمي والقاهرة وكازا والكويت "خارج التصنيف"
سبق

ينتشر في أرجاء العالم أكثر من 40 ألف مطار وتملك الولايات المتحدة منها الربع تقريبًا بعدد 14 ألف مطار، الأمر الذي يساعد في تسهيل الرحلات الجوية والتنقل بين دول العالم.

وكشفت المجموعة الاستشارية المستقلة لصناعة الطيران "سكاي تراكس" قائمتها السنوية لأفضل 100 مطار في العالم والذي تصدره المطار العربي "الدوحة", وجاء في صدارة قائمة أفضل مطارات العالم السنوية وذلك للمرة الأولى.

وأكد إدوارد بليستيد مدير سكاي تراكس أنه مع تأثر مراكز السفر حول العالم لم يعبأ مطار حمد الدولي باضطراب السفر العالمي واستمر في خططه التوسعية مع إدخال معايير إضافية للصحة والسلامة في المطار.

واعتمد التصنيف على تصويت العملاء في استطلاع عالمي عن الرضا بشأن المطارات أجري في الفترة من أغسطس 2020 وحتى يوليو 2021.

وفيما يخص المطارات السعودية فقد حققت المطارات الأربعة الرئيسة قفزات هائلة، حيث تقدم مطار الملك عبدالعزيز إلى المركز 50 في عام 2021 بعد أن كان في المركز 136 عام 2020، وجاء مطار الملك خالد "الرياض" في المركز 58 بعد أن كان في المركز 94 عام 2020، ثم جاء مطار المدينة المنورة في المركز 68 بعد أن كان في المركز 84 عام 2020، ثم مطار الدمام 87 بعد أن كان في المركز 91 عام 2020.

وجاء ترتيب المطارات العربية الأخرى ليكشف مفاجأة عن خروج مطارات كبرى من القائمة مثل مطار القاهرة الدولي والكويت الدولي وكازابلانكا وعلياء بالعاصمة الأردنية.

وجاء ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم لعام 2021 مطار دبي في المرتبة "19" وأبوظبي "84" والبحرين "85" ومسقط "56".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:08 PM

4 مطارات سعودية تصعد بقوة في الترتيب العالمي والقاهرة وكازا والكويت "خارج التصنيف"

وفق موقع تراكس العالمي

A A A
خالد خليل - الرياض
3
5,722

ينتشر في أرجاء العالم أكثر من 40 ألف مطار وتملك الولايات المتحدة منها الربع تقريبًا بعدد 14 ألف مطار، الأمر الذي يساعد في تسهيل الرحلات الجوية والتنقل بين دول العالم.

وكشفت المجموعة الاستشارية المستقلة لصناعة الطيران "سكاي تراكس" قائمتها السنوية لأفضل 100 مطار في العالم والذي تصدره المطار العربي "الدوحة", وجاء في صدارة قائمة أفضل مطارات العالم السنوية وذلك للمرة الأولى.

وأكد إدوارد بليستيد مدير سكاي تراكس أنه مع تأثر مراكز السفر حول العالم لم يعبأ مطار حمد الدولي باضطراب السفر العالمي واستمر في خططه التوسعية مع إدخال معايير إضافية للصحة والسلامة في المطار.

واعتمد التصنيف على تصويت العملاء في استطلاع عالمي عن الرضا بشأن المطارات أجري في الفترة من أغسطس 2020 وحتى يوليو 2021.

وفيما يخص المطارات السعودية فقد حققت المطارات الأربعة الرئيسة قفزات هائلة، حيث تقدم مطار الملك عبدالعزيز إلى المركز 50 في عام 2021 بعد أن كان في المركز 136 عام 2020، وجاء مطار الملك خالد "الرياض" في المركز 58 بعد أن كان في المركز 94 عام 2020، ثم جاء مطار المدينة المنورة في المركز 68 بعد أن كان في المركز 84 عام 2020، ثم مطار الدمام 87 بعد أن كان في المركز 91 عام 2020.

وجاء ترتيب المطارات العربية الأخرى ليكشف مفاجأة عن خروج مطارات كبرى من القائمة مثل مطار القاهرة الدولي والكويت الدولي وكازابلانكا وعلياء بالعاصمة الأردنية.

وجاء ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم لعام 2021 مطار دبي في المرتبة "19" وأبوظبي "84" والبحرين "85" ومسقط "56".

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