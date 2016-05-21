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غزارة الأمطار لم تعِق عمل رجل مرور من تنظيم حركة المركبات بمكة

الصور لاقت إعجاب الكثيرين وعكست أخلاقهم

تداول مغردون صورة لرجل أمن من مرور القصيم يقف على مقربة من المسجد الحرام لم تمنعه غزارة الأمطار التي بللت ملابسه من تنظيم حركة السير وسلامة الزوار، حيث الزحام هذه الأيام، في مشهد جسّد من خلاله دور رجل الأمن الإنساني والأخلاقي قبل دوره العسكري والمروري، وهي الصورة المشرقة لرجل الأمن السعودي الذي عكس في السنوات الأخيرة أخلاقه خاصة في مواسم الحج والعمرة.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه رجال الأمن لتندر وسخرية من يسمون أنفسهم "كوميديين"، يطلقون العنان لأفكارهم وألسنتهم يتهكمون برجال الأمن، فهناك على الثغور الجنوبية يقف الأبطال حاملين أرواحهم على أكفّهم يحرسون الآمنين الصائمين من المواطنين والمقيمين.

وهناك أيضاً من يقفون على الثغور الداخلية لضبط الأمن الداخلي في المدن وخاصة المسجد الحرام، حيث إقبال المسلمين لأداء العمرة في رمضان، فيغادر جمع من رجال الأمن سُفر عائلاتهم لخدمة ضيوف المسجد الحرام، ويقفون على راحتهم سائرين على نهج القيادة التي تُوجه دوماً لخدمة زوار بيت الله ورعايتهم.

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غزارة الأمطار لم تعِق عمل رجل مرور من تنظيم حركة المركبات بمكة
سبق

تداول مغردون صورة لرجل أمن من مرور القصيم يقف على مقربة من المسجد الحرام لم تمنعه غزارة الأمطار التي بللت ملابسه من تنظيم حركة السير وسلامة الزوار، حيث الزحام هذه الأيام، في مشهد جسّد من خلاله دور رجل الأمن الإنساني والأخلاقي قبل دوره العسكري والمروري، وهي الصورة المشرقة لرجل الأمن السعودي الذي عكس في السنوات الأخيرة أخلاقه خاصة في مواسم الحج والعمرة.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه رجال الأمن لتندر وسخرية من يسمون أنفسهم "كوميديين"، يطلقون العنان لأفكارهم وألسنتهم يتهكمون برجال الأمن، فهناك على الثغور الجنوبية يقف الأبطال حاملين أرواحهم على أكفّهم يحرسون الآمنين الصائمين من المواطنين والمقيمين.

وهناك أيضاً من يقفون على الثغور الداخلية لضبط الأمن الداخلي في المدن وخاصة المسجد الحرام، حيث إقبال المسلمين لأداء العمرة في رمضان، فيغادر جمع من رجال الأمن سُفر عائلاتهم لخدمة ضيوف المسجد الحرام، ويقفون على راحتهم سائرين على نهج القيادة التي تُوجه دوماً لخدمة زوار بيت الله ورعايتهم.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
03:24 PM

غزارة الأمطار لم تعِق عمل رجل مرور من تنظيم حركة المركبات بمكة

الصور لاقت إعجاب الكثيرين وعكست أخلاقهم

A A A
بدر العتيبي - الرياض
24
40,507

تداول مغردون صورة لرجل أمن من مرور القصيم يقف على مقربة من المسجد الحرام لم تمنعه غزارة الأمطار التي بللت ملابسه من تنظيم حركة السير وسلامة الزوار، حيث الزحام هذه الأيام، في مشهد جسّد من خلاله دور رجل الأمن الإنساني والأخلاقي قبل دوره العسكري والمروري، وهي الصورة المشرقة لرجل الأمن السعودي الذي عكس في السنوات الأخيرة أخلاقه خاصة في مواسم الحج والعمرة.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه رجال الأمن لتندر وسخرية من يسمون أنفسهم "كوميديين"، يطلقون العنان لأفكارهم وألسنتهم يتهكمون برجال الأمن، فهناك على الثغور الجنوبية يقف الأبطال حاملين أرواحهم على أكفّهم يحرسون الآمنين الصائمين من المواطنين والمقيمين.

وهناك أيضاً من يقفون على الثغور الداخلية لضبط الأمن الداخلي في المدن وخاصة المسجد الحرام، حيث إقبال المسلمين لأداء العمرة في رمضان، فيغادر جمع من رجال الأمن سُفر عائلاتهم لخدمة ضيوف المسجد الحرام، ويقفون على راحتهم سائرين على نهج القيادة التي تُوجه دوماً لخدمة زوار بيت الله ورعايتهم.

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