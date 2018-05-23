النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفة

من جنسية آسيوية وفي عقده الثاني.. ولقي مصرعه في الحال

تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.

وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفة
سبق

تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.

وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
01:25 AM

"شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفة

من جنسية آسيوية وفي عقده الثاني.. ولقي مصرعه في الحال

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
9,636

تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.

وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة