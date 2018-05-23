وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.

تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.

"شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفة أحمد العبدالله سبق 2019-05-23 تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع. وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع. وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 01:25 AM

"شرطة شرائع مكة" تباشر حالة انتحار مقيم قام بربط عنقه بسقف الغرفة من جنسية آسيوية وفي عقده الثاني.. ولقي مصرعه في الحال





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تباشر الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة بشرطة الشرائع والأدلة الجنائية والطب الشرعي- بلاغًا عن وجود حالة انتحار في أحد مخططات الشرائع.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا حول ووجود حالة انتحار في إحدى الغرف بمخطط الشرائع.

وانتقلت الجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح من المعاينة الأولية أن مقيمًا آسيويًّا أقدم على إيذاء نفسه عن طريق ربط عنقه بحبل في سقف الغرفة، ولقي مصرعه في الحال، وهو في العقد الثاني من العمر.