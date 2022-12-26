النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع للصادرات البترولية والسلعية.. مؤشرات إيجابية لـ"ميزان السعودية التجاري"

صعود لـ "غير البترولية" مقابل توازن الواردات.. و"نشرة التجارة في أكتوبر" تكشف

ارتفاعات بالجملة للصادرات السلعية والبترولية شهدها ميزان السعودية التجاري خلال الأشهر الماضية مقابل توازن في الواردات، تحمل معها مؤشرات إيجابية لاقتصاد المملكة، وذلك وفق نشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر من عام 2021م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وفي التفاصيل، وعلى صعيد الواردات السلعية للمملكة، انخفضت قيمةُ واردات المملكة في شهر أكتوبر 2021م، مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م، بمقدار بلغ (1.1 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (2.4%)، في حين سجَّلت قيمتها في شهر أكتوبر 2021م ارتفاعاً نسبته (7.6%) بمقدار بلغ (3.3 مليار ريال)، حيث بلغت قيمة الواردات (46.3 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2021م مقابلَ (43,04 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع.

هذا وقد سجَّلت قيمةُ الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة (25.5%) خلال شهر أكتوبر 2021م، مقارنة مع شهر أكتوبر 2020م، حيث سجَّلت (23.8 مليار ريال) مقابلَ (18.96 مليار ريال)، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م بمقدار بلغ (1.5 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (5.9%).

في حين بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2021م (106,2 مليار ريال) مقابل (55,9 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر عام 2020م، وذلك بارتفاع مقداره (50,3 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (90%).

ووفقًا للبيانات الواردة في هذه النشرة، فقد سجَّلت قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة في شهر أكتوبر 2021م، ارتفاعاً عن قيمتها في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة (90.0%)؛ لأن التجارة الدولية في ذلك الحين كانت متأثرة بإجراءات الحظر ومنع السفر بسبب جائحة (كوفيد-19).

وبلغت قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2021م (82,4 مليار ريال) مقابلَ (36,9 مليار ريال) خلال الشهر نفسه من العام الماضي (أكتوبر 2020م) وذلك بارتفاع مقدارُه (45,5 مليار ريال) بنسبة (123.1%).

ووفقًا لنشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر عام 2021م، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية للمملكة من مجموع الصادرات الكلي من (66.1%) في شهر أكتوبر 2020م إلى (77.6%) في شهر أكتوبر 2021م، كما ارتفعت قيمة صادراتها السلعيَّة بمقدار بلغ (11.5 مليار ريال) أي بنسبة (12.2%) وذلك مقارنةً بالشهر السابق (سبتمبر 2021م).

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
ارتفاع للصادرات البترولية والسلعية.. مؤشرات إيجابية لـ"ميزان السعودية التجاري"
سبق

ارتفاعات بالجملة للصادرات السلعية والبترولية شهدها ميزان السعودية التجاري خلال الأشهر الماضية مقابل توازن في الواردات، تحمل معها مؤشرات إيجابية لاقتصاد المملكة، وذلك وفق نشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر من عام 2021م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وفي التفاصيل، وعلى صعيد الواردات السلعية للمملكة، انخفضت قيمةُ واردات المملكة في شهر أكتوبر 2021م، مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م، بمقدار بلغ (1.1 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (2.4%)، في حين سجَّلت قيمتها في شهر أكتوبر 2021م ارتفاعاً نسبته (7.6%) بمقدار بلغ (3.3 مليار ريال)، حيث بلغت قيمة الواردات (46.3 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2021م مقابلَ (43,04 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع.

هذا وقد سجَّلت قيمةُ الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة (25.5%) خلال شهر أكتوبر 2021م، مقارنة مع شهر أكتوبر 2020م، حيث سجَّلت (23.8 مليار ريال) مقابلَ (18.96 مليار ريال)، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م بمقدار بلغ (1.5 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (5.9%).

في حين بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2021م (106,2 مليار ريال) مقابل (55,9 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر عام 2020م، وذلك بارتفاع مقداره (50,3 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (90%).

ووفقًا للبيانات الواردة في هذه النشرة، فقد سجَّلت قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة في شهر أكتوبر 2021م، ارتفاعاً عن قيمتها في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة (90.0%)؛ لأن التجارة الدولية في ذلك الحين كانت متأثرة بإجراءات الحظر ومنع السفر بسبب جائحة (كوفيد-19).

وبلغت قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2021م (82,4 مليار ريال) مقابلَ (36,9 مليار ريال) خلال الشهر نفسه من العام الماضي (أكتوبر 2020م) وذلك بارتفاع مقدارُه (45,5 مليار ريال) بنسبة (123.1%).

ووفقًا لنشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر عام 2021م، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية للمملكة من مجموع الصادرات الكلي من (66.1%) في شهر أكتوبر 2020م إلى (77.6%) في شهر أكتوبر 2021م، كما ارتفعت قيمة صادراتها السلعيَّة بمقدار بلغ (11.5 مليار ريال) أي بنسبة (12.2%) وذلك مقارنةً بالشهر السابق (سبتمبر 2021م).

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:15 AM

ارتفاع للصادرات البترولية والسلعية.. مؤشرات إيجابية لـ"ميزان السعودية التجاري"

صعود لـ "غير البترولية" مقابل توازن الواردات.. و"نشرة التجارة في أكتوبر" تكشف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
809

ارتفاعات بالجملة للصادرات السلعية والبترولية شهدها ميزان السعودية التجاري خلال الأشهر الماضية مقابل توازن في الواردات، تحمل معها مؤشرات إيجابية لاقتصاد المملكة، وذلك وفق نشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر من عام 2021م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وفي التفاصيل، وعلى صعيد الواردات السلعية للمملكة، انخفضت قيمةُ واردات المملكة في شهر أكتوبر 2021م، مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م، بمقدار بلغ (1.1 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (2.4%)، في حين سجَّلت قيمتها في شهر أكتوبر 2021م ارتفاعاً نسبته (7.6%) بمقدار بلغ (3.3 مليار ريال)، حيث بلغت قيمة الواردات (46.3 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2021م مقابلَ (43,04 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع.

هذا وقد سجَّلت قيمةُ الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة (25.5%) خلال شهر أكتوبر 2021م، مقارنة مع شهر أكتوبر 2020م، حيث سجَّلت (23.8 مليار ريال) مقابلَ (18.96 مليار ريال)، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م بمقدار بلغ (1.5 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (5.9%).

في حين بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2021م (106,2 مليار ريال) مقابل (55,9 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر عام 2020م، وذلك بارتفاع مقداره (50,3 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (90%).

ووفقًا للبيانات الواردة في هذه النشرة، فقد سجَّلت قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة في شهر أكتوبر 2021م، ارتفاعاً عن قيمتها في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة (90.0%)؛ لأن التجارة الدولية في ذلك الحين كانت متأثرة بإجراءات الحظر ومنع السفر بسبب جائحة (كوفيد-19).

وبلغت قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2021م (82,4 مليار ريال) مقابلَ (36,9 مليار ريال) خلال الشهر نفسه من العام الماضي (أكتوبر 2020م) وذلك بارتفاع مقدارُه (45,5 مليار ريال) بنسبة (123.1%).

ووفقًا لنشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر عام 2021م، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية للمملكة من مجموع الصادرات الكلي من (66.1%) في شهر أكتوبر 2020م إلى (77.6%) في شهر أكتوبر 2021م، كما ارتفعت قيمة صادراتها السلعيَّة بمقدار بلغ (11.5 مليار ريال) أي بنسبة (12.2%) وذلك مقارنةً بالشهر السابق (سبتمبر 2021م).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,907
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة