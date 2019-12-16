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توقيع اتفاقية بين "المهيدب ومستشفى فقيه التخصصي"

لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً".. والأولى في جدة

وقعت "المهيدب لخدمة المجتمع" ومستشفى فقيه التخصصي اتفاقية لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً"، لتكون الحديقة الأولى للمبادرة في جدة، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي في مقر مبنى الأمانة.

وأتت هذه الشراكة بمبادرة طرحها مستشفى فقيه التخصصي لخدمة المجتمع وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة على وجه التحديد.

وقد وقع الاتفاقية عماد بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس أمناء "المهيدب" لخدمة المجتمع والدكتور مازن فقيه من مستشفى فقيه التخصصي.

وتعد حدائق "نلعب معاً" الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية كنموذج حي يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم.

وقال "فقيه": مستشفى فقيه التخصصي حريص على تعزيز وتفعيل هذا الدور الإنساني في خدمة المجتمع إيماناً منهم بهذه المبادرة.

من ناحيتها، قالت سارة المهيدب المدير التنفيذي في "المهيدب لخدمة المجتمع": لقد سعدنا بمبادرة "نلعب معاً" ونحن نتبنى استراتيجية تتمحور حول الاهتمام بالطفولة المبكرة بكل قضاياها ويعتبر أبناؤنا من ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية"، الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق رابع حدائق مبادرة "نلعب معًا" الجديدة في الرُبع الأول من عام 2020.

مستشفى فقيه التخصصي المهيدب لخدمة المجتمع مبادرة نلعب معاً جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع اتفاقية بين "المهيدب ومستشفى فقيه التخصصي"
سبق

وقعت "المهيدب لخدمة المجتمع" ومستشفى فقيه التخصصي اتفاقية لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً"، لتكون الحديقة الأولى للمبادرة في جدة، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي في مقر مبنى الأمانة.

وأتت هذه الشراكة بمبادرة طرحها مستشفى فقيه التخصصي لخدمة المجتمع وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة على وجه التحديد.

وقد وقع الاتفاقية عماد بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس أمناء "المهيدب" لخدمة المجتمع والدكتور مازن فقيه من مستشفى فقيه التخصصي.

وتعد حدائق "نلعب معاً" الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية كنموذج حي يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم.

وقال "فقيه": مستشفى فقيه التخصصي حريص على تعزيز وتفعيل هذا الدور الإنساني في خدمة المجتمع إيماناً منهم بهذه المبادرة.

من ناحيتها، قالت سارة المهيدب المدير التنفيذي في "المهيدب لخدمة المجتمع": لقد سعدنا بمبادرة "نلعب معاً" ونحن نتبنى استراتيجية تتمحور حول الاهتمام بالطفولة المبكرة بكل قضاياها ويعتبر أبناؤنا من ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية"، الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق رابع حدائق مبادرة "نلعب معًا" الجديدة في الرُبع الأول من عام 2020.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
05:25 PM

توقيع اتفاقية بين "المهيدب ومستشفى فقيه التخصصي"

لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً".. والأولى في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت "المهيدب لخدمة المجتمع" ومستشفى فقيه التخصصي اتفاقية لإنشاء رابع حدائق مبادرة "نلعب معاً"، لتكون الحديقة الأولى للمبادرة في جدة، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي في مقر مبنى الأمانة.

وأتت هذه الشراكة بمبادرة طرحها مستشفى فقيه التخصصي لخدمة المجتمع وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة على وجه التحديد.

وقد وقع الاتفاقية عماد بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس أمناء "المهيدب" لخدمة المجتمع والدكتور مازن فقيه من مستشفى فقيه التخصصي.

وتعد حدائق "نلعب معاً" الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية كنموذج حي يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم.

وقال "فقيه": مستشفى فقيه التخصصي حريص على تعزيز وتفعيل هذا الدور الإنساني في خدمة المجتمع إيماناً منهم بهذه المبادرة.

من ناحيتها، قالت سارة المهيدب المدير التنفيذي في "المهيدب لخدمة المجتمع": لقد سعدنا بمبادرة "نلعب معاً" ونحن نتبنى استراتيجية تتمحور حول الاهتمام بالطفولة المبكرة بكل قضاياها ويعتبر أبناؤنا من ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية"، الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق رابع حدائق مبادرة "نلعب معًا" الجديدة في الرُبع الأول من عام 2020.

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