أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-14 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:40 AM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).