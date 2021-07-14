أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء
قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).
اعلان
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساءوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-14
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:40 AM
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء
قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
8,870
38 مليار ..
23 يوليو
13,044
2.5 مليار ..
30 يناير
14,400
91 مليار ..
29 يناير
32,819
المتبطرون..!
عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!
بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد
حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة
سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع
علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا
مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!
غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!
مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة
ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني
بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!
محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن
محمد الصيعري