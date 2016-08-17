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إنفوجرافيك .. تعرّف على أسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة

تمّ اعتمادها وعددها 55 مدرسة وتوزّعت على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة

نشر تعليم مكة المكرمة إنفوجرافيك لأسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة للعام الحالي، التي تم اعتمادها وعددها 55 مدرسة.

يأتي ذلك في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتوزّعت مدارس الطفولة المبكرة؛ على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.

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إنفوجرافيك .. تعرّف على أسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة
سبق

نشر تعليم مكة المكرمة إنفوجرافيك لأسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة للعام الحالي، التي تم اعتمادها وعددها 55 مدرسة.

يأتي ذلك في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتوزّعت مدارس الطفولة المبكرة؛ على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
11:03 AM

إنفوجرافيك .. تعرّف على أسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة

تمّ اعتمادها وعددها 55 مدرسة وتوزّعت على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
960

نشر تعليم مكة المكرمة إنفوجرافيك لأسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة للعام الحالي، التي تم اعتمادها وعددها 55 مدرسة.

يأتي ذلك في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتوزّعت مدارس الطفولة المبكرة؛ على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.

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