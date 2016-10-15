تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز السفير المعين لدى مملكة البحرين، قائلاً: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -. حضر أداء القسم، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

أمام الملك.. "سلطان بن أحمد" يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى البحرين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-15 تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز السفير المعين لدى مملكة البحرين، قائلاً: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.



حضر أداء القسم، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 04:50 PM

اخر تعديل 15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 08:08 PM

أمام الملك.. "سلطان بن أحمد" يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى البحرين بحضور ولي العهد وعدد من الأمراء والوزراء





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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز السفير المعين لدى مملكة البحرين، قائلاً: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.



حضر أداء القسم، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.