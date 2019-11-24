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الرئيس الروسي يعلن تلقيه لقاحًا ضد كورونا عن طريق الأنف

قال إنه لم يشعر بأي أعراض سلبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه تلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا عن طريق الأنف.

وأضاف "بوتين" أثناء اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة عبر نظام الفيديو كونفرانس، أنه لم يشعر بأي أعراض سلبية بعد تلقيه اللقاح.

وقبل ثلاثة أيام أعلن الرئيس الروسي خلال لقاء مع أحد قادة مركز "غاماليا" العلمي الطبي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" الواقي من كورونا، عن تلقيه الجرعة المعززة للقاح "سبوتنيك لايت"، وهي النسخة الأحادية المخففة من "سبوتنيك V". كما أعرب "بوتين" خلال اللقاء ذاته، عن استعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف.

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الرئيس الروسي يعلن تلقيه لقاحًا ضد كورونا عن طريق الأنف
سبق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه تلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا عن طريق الأنف.

وأضاف "بوتين" أثناء اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة عبر نظام الفيديو كونفرانس، أنه لم يشعر بأي أعراض سلبية بعد تلقيه اللقاح.

وقبل ثلاثة أيام أعلن الرئيس الروسي خلال لقاء مع أحد قادة مركز "غاماليا" العلمي الطبي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" الواقي من كورونا، عن تلقيه الجرعة المعززة للقاح "سبوتنيك لايت"، وهي النسخة الأحادية المخففة من "سبوتنيك V". كما أعرب "بوتين" خلال اللقاء ذاته، عن استعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
04:24 PM

الرئيس الروسي يعلن تلقيه لقاحًا ضد كورونا عن طريق الأنف

قال إنه لم يشعر بأي أعراض سلبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه تلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا عن طريق الأنف.

وأضاف "بوتين" أثناء اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة عبر نظام الفيديو كونفرانس، أنه لم يشعر بأي أعراض سلبية بعد تلقيه اللقاح.

وقبل ثلاثة أيام أعلن الرئيس الروسي خلال لقاء مع أحد قادة مركز "غاماليا" العلمي الطبي، الذي يعود له الفضل في تطوير لقاح "سبوتنيك V" الواقي من كورونا، عن تلقيه الجرعة المعززة للقاح "سبوتنيك لايت"، وهي النسخة الأحادية المخففة من "سبوتنيك V". كما أعرب "بوتين" خلال اللقاء ذاته، عن استعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف.

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