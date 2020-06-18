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الطالبتان "رباب ونهى" تفوزان بجائزة غاوس العالمية لأفضل منشور بحثي

تقدم في مؤتمر الحاسوب العملاق الدولي بألمانيا

فازت طالبة الدكتوراه في جامعة كاوست، رباب العميري، وخريجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالله، د. نهى الحارثي، بجائزة "غاوس" العالمية لأفضل منشور بحثي.

وحصلت السيدتان السعوديتان على خمسة آلاف يورو، لدعم البحث، وللحصول على فرصة تكملة البحث وإجراء التجارب على الحاسوب العملاق "هوك" الموجود في شتوتغارت بألمانيا؛ حيث يحتوي على ٥٦٣٢ كمبيوترًا متصلًا بعضها مع البعض.

ويعدّ "هوك" من أسرع الحواسب العالمية من شركة "اتش بي اي"؛ حيث يحتوي على معالج "اي ام دي"، وهرم ذاكرة كبير لمعالجة كثافة بيانات كبيرة بكفاءة وفعالية عالية.

وأكدت "رباب العميري" و"نهى الحارثي"، أن هذه الجائزة تعدّ فرصة فريدة من نوعها لهما؛ حيث ستساعدهما على تكملة البحث وإجراء الاختبارات البحثية على أفضل وأسرع الحواسيب العالمية.

وقالت الفائزتان: "خلال تجاربنا الماضية في هذا البحث استخدمنا حاسوب "شاهين ٢" الذي يعتبر من أهم المصادر المتاحة لنا حاليًّا في كاوست، وكذلك "ازم بارد" الموجود في بريطانيا.

لكن "شاهين ٢" الآن هو من أسرع الحواسيب، ويحل في المركز ٣٨ عالميًّا طبقًا لقائمة الـtop500 والمركز الثاني على المستوى العربي.

وقالتا إنه من خلال شاهين ٢|"، استطاعتا "معالجة واحدة من أهم التحديات في مجال الحوسبة العالية والهندسة الكهربائية، وطبقناها على الغواصات البحرية. في هذا البحث جمعنا بين النظريات الرياضية، الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب لتمكين التطبيقات العلمية من معالجة كمية بيانات كبيرة وعمليات معقدة في أسرع وقت وبدقة عالية؛ مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء الكارثية مثلًا في مجال صناعة الطيارات والغواصات".

ويمنح مركز غاوس العالمي المتخصص في أبحاث الحوسبة العالية الأداء، منذ تسع سنوات، جائزة أفضل منشور بحثي سنويًّا، وتقدم في مؤتمر الحاسوب العملاق الدولي الذي يعقد سنويًّا في ألمانيا.

ويعدّ من أهم المؤتمرات في مجال الحوسبة العالية الأداء؛ حيث يتم فيه تصنيف الحوسبات العملاقة حسب أدائها ويتم نشرها في موقع top500.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطالبتان "رباب ونهى" تفوزان بجائزة غاوس العالمية لأفضل منشور بحثي
سبق

فازت طالبة الدكتوراه في جامعة كاوست، رباب العميري، وخريجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالله، د. نهى الحارثي، بجائزة "غاوس" العالمية لأفضل منشور بحثي.

وحصلت السيدتان السعوديتان على خمسة آلاف يورو، لدعم البحث، وللحصول على فرصة تكملة البحث وإجراء التجارب على الحاسوب العملاق "هوك" الموجود في شتوتغارت بألمانيا؛ حيث يحتوي على ٥٦٣٢ كمبيوترًا متصلًا بعضها مع البعض.

ويعدّ "هوك" من أسرع الحواسب العالمية من شركة "اتش بي اي"؛ حيث يحتوي على معالج "اي ام دي"، وهرم ذاكرة كبير لمعالجة كثافة بيانات كبيرة بكفاءة وفعالية عالية.

وأكدت "رباب العميري" و"نهى الحارثي"، أن هذه الجائزة تعدّ فرصة فريدة من نوعها لهما؛ حيث ستساعدهما على تكملة البحث وإجراء الاختبارات البحثية على أفضل وأسرع الحواسيب العالمية.

وقالت الفائزتان: "خلال تجاربنا الماضية في هذا البحث استخدمنا حاسوب "شاهين ٢" الذي يعتبر من أهم المصادر المتاحة لنا حاليًّا في كاوست، وكذلك "ازم بارد" الموجود في بريطانيا.

لكن "شاهين ٢" الآن هو من أسرع الحواسيب، ويحل في المركز ٣٨ عالميًّا طبقًا لقائمة الـtop500 والمركز الثاني على المستوى العربي.

وقالتا إنه من خلال شاهين ٢|"، استطاعتا "معالجة واحدة من أهم التحديات في مجال الحوسبة العالية والهندسة الكهربائية، وطبقناها على الغواصات البحرية. في هذا البحث جمعنا بين النظريات الرياضية، الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب لتمكين التطبيقات العلمية من معالجة كمية بيانات كبيرة وعمليات معقدة في أسرع وقت وبدقة عالية؛ مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء الكارثية مثلًا في مجال صناعة الطيارات والغواصات".

ويمنح مركز غاوس العالمي المتخصص في أبحاث الحوسبة العالية الأداء، منذ تسع سنوات، جائزة أفضل منشور بحثي سنويًّا، وتقدم في مؤتمر الحاسوب العملاق الدولي الذي يعقد سنويًّا في ألمانيا.

ويعدّ من أهم المؤتمرات في مجال الحوسبة العالية الأداء؛ حيث يتم فيه تصنيف الحوسبات العملاقة حسب أدائها ويتم نشرها في موقع top500.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
05:16 PM

الطالبتان "رباب ونهى" تفوزان بجائزة غاوس العالمية لأفضل منشور بحثي

تقدم في مؤتمر الحاسوب العملاق الدولي بألمانيا

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عبدالله الراجحي - جدة
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فازت طالبة الدكتوراه في جامعة كاوست، رباب العميري، وخريجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالله، د. نهى الحارثي، بجائزة "غاوس" العالمية لأفضل منشور بحثي.

وحصلت السيدتان السعوديتان على خمسة آلاف يورو، لدعم البحث، وللحصول على فرصة تكملة البحث وإجراء التجارب على الحاسوب العملاق "هوك" الموجود في شتوتغارت بألمانيا؛ حيث يحتوي على ٥٦٣٢ كمبيوترًا متصلًا بعضها مع البعض.

ويعدّ "هوك" من أسرع الحواسب العالمية من شركة "اتش بي اي"؛ حيث يحتوي على معالج "اي ام دي"، وهرم ذاكرة كبير لمعالجة كثافة بيانات كبيرة بكفاءة وفعالية عالية.

وأكدت "رباب العميري" و"نهى الحارثي"، أن هذه الجائزة تعدّ فرصة فريدة من نوعها لهما؛ حيث ستساعدهما على تكملة البحث وإجراء الاختبارات البحثية على أفضل وأسرع الحواسيب العالمية.

وقالت الفائزتان: "خلال تجاربنا الماضية في هذا البحث استخدمنا حاسوب "شاهين ٢" الذي يعتبر من أهم المصادر المتاحة لنا حاليًّا في كاوست، وكذلك "ازم بارد" الموجود في بريطانيا.

لكن "شاهين ٢" الآن هو من أسرع الحواسيب، ويحل في المركز ٣٨ عالميًّا طبقًا لقائمة الـtop500 والمركز الثاني على المستوى العربي.

وقالتا إنه من خلال شاهين ٢|"، استطاعتا "معالجة واحدة من أهم التحديات في مجال الحوسبة العالية والهندسة الكهربائية، وطبقناها على الغواصات البحرية. في هذا البحث جمعنا بين النظريات الرياضية، الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب لتمكين التطبيقات العلمية من معالجة كمية بيانات كبيرة وعمليات معقدة في أسرع وقت وبدقة عالية؛ مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء الكارثية مثلًا في مجال صناعة الطيارات والغواصات".

ويمنح مركز غاوس العالمي المتخصص في أبحاث الحوسبة العالية الأداء، منذ تسع سنوات، جائزة أفضل منشور بحثي سنويًّا، وتقدم في مؤتمر الحاسوب العملاق الدولي الذي يعقد سنويًّا في ألمانيا.

ويعدّ من أهم المؤتمرات في مجال الحوسبة العالية الأداء؛ حيث يتم فيه تصنيف الحوسبات العملاقة حسب أدائها ويتم نشرها في موقع top500.

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