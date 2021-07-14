"اتصالات جدة" تستحدث تخصص الأمن السيبراني في مناهجها التدريبية

مدة الدراسة سنتان ونصف ببرنامج البكالوريوس الذي تنفذه في الفترة المسائية

استحدثت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تخصص الأمن السيبراني في البكالوريوس المسائي اعتباراً من الفصل التدريبي المقبل 1442-1443هـ؛ وذلك بهدف التوسع في مناهجها التدريبية بما يخدم سوق العمل ورفده بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات بما يواكب رؤية المملكة 2030 .

وتطلق الكلية هذا التخصص تحت مظلة قسم تقنية الحاسب، باعتباره من التخصصات الحديثة الجاري توظيفها مع زيادة تدفق المعلومات في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وتقنية الحاسب الآلي، حيث أصبحت تلعب دوراً أساسياً في تغطية مختلف النواحي العلمية والعملية، حيث يشهد هذا المجال استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، حيث يأتي هذا التخصص في إطار البرامج التدريبية التي تحرص على تقديمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق الرؤية العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة.

وأكدت الكلية توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على موافقته باعتماد تخصص الأمن السيبراني ضمن المناهج التدريبية للكلية، حيث سيشهد هذا التخصص إقبالاً من الراغبين في إكمال دراساتهم، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل.

وأشارت الكلية إلى أن مدة الدراسة والتدريب في تخصص الأمن السيبراني سنتين ونصف ضمن برنامج البكالوريوس الذي تنفذه في الفترة المسائية، فيما تشمل التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية؛ التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب وتقنية الاتصالات.