جازان.. "بلدية القفل" تُواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالصحة العامة

فِرَق للرش والمكافحة والتعقيم للتأكد من تعليمات النظافة والتقيد بالإجراءات

كثّفت بلدية مركز القفل بجازان وبمتابعة رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، جولاتها الرقابية داخل المركز والقرى التابعة له من أجل متابعة التزام المحلات التجارية بالتعليمات والتوجيهات المبلغة لهم؛ للحفاظ على مستوى النظافة، والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المراكز التجارية، وأماكن البيع للمواد الغذائية التي يرتادها المواطنون.

وتأتي تلك الجولة في إطار جهود البلدية الميدانية اليومية للوقوف على المحلات التجارية، والتأكد من التزام تلك المحلات بالنظافة العامة، والاهتمام بصحة المواطن.

وشملت الجولة المرور على المحلات المتعلقة بالصحة والمحلات ذات الأنشطة المختلفة.

وجرى خلال الجولة ضبطُ عدد من العمال غير الملتزمين بارتداء القفازات والكمامات، وغير المتقيدين بما أبلغوا به من قِبَل البلدية، إضافة إلى عدم الحصول على الشهادة الصحية التي تخوّل حاملها بالعمل بالمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وقامت البلدية بتحرير مخالفة مباشرة النشاط خارج حدود المحل، والتعدي على المساحة المقابلة له، ولم تقتصر أعمال البلدية على متابعة النظافة العامة في المحلات التجارية فقط؛ بل عملت الفِرَق المختصة على الرش وتعقيم قرى المركز عبر المركبات الموزعة في القرى، وكذلك الفِرَق الراجلة التي تجوب الأزقة والأحياء السكنية من أجل الرش وأعمال المكافحة.

وأوضح رئيس البلدية محمد حسن الحامضي أن هذه الأعمال الميدانية هي أعمال يومية من أجل متابعة المحلات التجارية، وكذلك العمل على التعقيم والرش في حدود عمل فِرَق البلدية بالمركز وقراه، موجهًا الجميع بالالتزام بالتعليمات المبلغة لهم من قِبَل مراقبي البلدية والالتزام، إلى جانب تأمين وسائل الوقاية وعدم مخالفة ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها النظام البلدي، متمنيًا السلامة للجميع.