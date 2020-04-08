النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. "بلدية القفل" تُواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالصحة العامة

فِرَق للرش والمكافحة والتعقيم للتأكد من تعليمات النظافة والتقيد بالإجراءات

كثّفت بلدية مركز القفل بجازان وبمتابعة رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، جولاتها الرقابية داخل المركز والقرى التابعة له من أجل متابعة التزام المحلات التجارية بالتعليمات والتوجيهات المبلغة لهم؛ للحفاظ على مستوى النظافة، والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المراكز التجارية، وأماكن البيع للمواد الغذائية التي يرتادها المواطنون.

وتأتي تلك الجولة في إطار جهود البلدية الميدانية اليومية للوقوف على المحلات التجارية، والتأكد من التزام تلك المحلات بالنظافة العامة، والاهتمام بصحة المواطن.

وشملت الجولة المرور على المحلات المتعلقة بالصحة والمحلات ذات الأنشطة المختلفة.

وجرى خلال الجولة ضبطُ عدد من العمال غير الملتزمين بارتداء القفازات والكمامات، وغير المتقيدين بما أبلغوا به من قِبَل البلدية، إضافة إلى عدم الحصول على الشهادة الصحية التي تخوّل حاملها بالعمل بالمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وقامت البلدية بتحرير مخالفة مباشرة النشاط خارج حدود المحل، والتعدي على المساحة المقابلة له، ولم تقتصر أعمال البلدية على متابعة النظافة العامة في المحلات التجارية فقط؛ بل عملت الفِرَق المختصة على الرش وتعقيم قرى المركز عبر المركبات الموزعة في القرى، وكذلك الفِرَق الراجلة التي تجوب الأزقة والأحياء السكنية من أجل الرش وأعمال المكافحة.

وأوضح رئيس البلدية محمد حسن الحامضي أن هذه الأعمال الميدانية هي أعمال يومية من أجل متابعة المحلات التجارية، وكذلك العمل على التعقيم والرش في حدود عمل فِرَق البلدية بالمركز وقراه، موجهًا الجميع بالالتزام بالتعليمات المبلغة لهم من قِبَل مراقبي البلدية والالتزام، إلى جانب تأمين وسائل الوقاية وعدم مخالفة ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها النظام البلدي، متمنيًا السلامة للجميع.

بلدية مركز القفل جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. "بلدية القفل" تُواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالصحة العامة
سبق

كثّفت بلدية مركز القفل بجازان وبمتابعة رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، جولاتها الرقابية داخل المركز والقرى التابعة له من أجل متابعة التزام المحلات التجارية بالتعليمات والتوجيهات المبلغة لهم؛ للحفاظ على مستوى النظافة، والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المراكز التجارية، وأماكن البيع للمواد الغذائية التي يرتادها المواطنون.

وتأتي تلك الجولة في إطار جهود البلدية الميدانية اليومية للوقوف على المحلات التجارية، والتأكد من التزام تلك المحلات بالنظافة العامة، والاهتمام بصحة المواطن.

وشملت الجولة المرور على المحلات المتعلقة بالصحة والمحلات ذات الأنشطة المختلفة.

وجرى خلال الجولة ضبطُ عدد من العمال غير الملتزمين بارتداء القفازات والكمامات، وغير المتقيدين بما أبلغوا به من قِبَل البلدية، إضافة إلى عدم الحصول على الشهادة الصحية التي تخوّل حاملها بالعمل بالمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وقامت البلدية بتحرير مخالفة مباشرة النشاط خارج حدود المحل، والتعدي على المساحة المقابلة له، ولم تقتصر أعمال البلدية على متابعة النظافة العامة في المحلات التجارية فقط؛ بل عملت الفِرَق المختصة على الرش وتعقيم قرى المركز عبر المركبات الموزعة في القرى، وكذلك الفِرَق الراجلة التي تجوب الأزقة والأحياء السكنية من أجل الرش وأعمال المكافحة.

وأوضح رئيس البلدية محمد حسن الحامضي أن هذه الأعمال الميدانية هي أعمال يومية من أجل متابعة المحلات التجارية، وكذلك العمل على التعقيم والرش في حدود عمل فِرَق البلدية بالمركز وقراه، موجهًا الجميع بالالتزام بالتعليمات المبلغة لهم من قِبَل مراقبي البلدية والالتزام، إلى جانب تأمين وسائل الوقاية وعدم مخالفة ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها النظام البلدي، متمنيًا السلامة للجميع.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:04 PM

جازان.. "بلدية القفل" تُواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالصحة العامة

فِرَق للرش والمكافحة والتعقيم للتأكد من تعليمات النظافة والتقيد بالإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
1,153

كثّفت بلدية مركز القفل بجازان وبمتابعة رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، جولاتها الرقابية داخل المركز والقرى التابعة له من أجل متابعة التزام المحلات التجارية بالتعليمات والتوجيهات المبلغة لهم؛ للحفاظ على مستوى النظافة، والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المراكز التجارية، وأماكن البيع للمواد الغذائية التي يرتادها المواطنون.

وتأتي تلك الجولة في إطار جهود البلدية الميدانية اليومية للوقوف على المحلات التجارية، والتأكد من التزام تلك المحلات بالنظافة العامة، والاهتمام بصحة المواطن.

وشملت الجولة المرور على المحلات المتعلقة بالصحة والمحلات ذات الأنشطة المختلفة.

وجرى خلال الجولة ضبطُ عدد من العمال غير الملتزمين بارتداء القفازات والكمامات، وغير المتقيدين بما أبلغوا به من قِبَل البلدية، إضافة إلى عدم الحصول على الشهادة الصحية التي تخوّل حاملها بالعمل بالمحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وقامت البلدية بتحرير مخالفة مباشرة النشاط خارج حدود المحل، والتعدي على المساحة المقابلة له، ولم تقتصر أعمال البلدية على متابعة النظافة العامة في المحلات التجارية فقط؛ بل عملت الفِرَق المختصة على الرش وتعقيم قرى المركز عبر المركبات الموزعة في القرى، وكذلك الفِرَق الراجلة التي تجوب الأزقة والأحياء السكنية من أجل الرش وأعمال المكافحة.

وأوضح رئيس البلدية محمد حسن الحامضي أن هذه الأعمال الميدانية هي أعمال يومية من أجل متابعة المحلات التجارية، وكذلك العمل على التعقيم والرش في حدود عمل فِرَق البلدية بالمركز وقراه، موجهًا الجميع بالالتزام بالتعليمات المبلغة لهم من قِبَل مراقبي البلدية والالتزام، إلى جانب تأمين وسائل الوقاية وعدم مخالفة ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها النظام البلدي، متمنيًا السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة