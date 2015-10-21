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الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

"رضا" اتهمها باستهداف مناطق سكنية في ميكيلي

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حق، أن مدنيين من بينهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، اليوم (الأربعاء).

من جانبه، ذكر الناطق باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاشيو رضا، أن القوات الحكومية استهدفت مجدداً مناطق سكنية في العاصمة ميكيلي وخلفت إصابات بين المدنيين وأضراراً في الممتلكات، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "رضا": "إن رد فعل آبي أحمد تجاه خسائره في المعارك الدائرة هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال
سبق

أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حق، أن مدنيين من بينهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، اليوم (الأربعاء).

من جانبه، ذكر الناطق باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاشيو رضا، أن القوات الحكومية استهدفت مجدداً مناطق سكنية في العاصمة ميكيلي وخلفت إصابات بين المدنيين وأضراراً في الممتلكات، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "رضا": "إن رد فعل آبي أحمد تجاه خسائره في المعارك الدائرة هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة".

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
09:00 PM

الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

"رضا" اتهمها باستهداف مناطق سكنية في ميكيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة فرحان حق، أن مدنيين من بينهم نساء وأطفال أصيبوا في الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، اليوم (الأربعاء).

من جانبه، ذكر الناطق باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاشيو رضا، أن القوات الحكومية استهدفت مجدداً مناطق سكنية في العاصمة ميكيلي وخلفت إصابات بين المدنيين وأضراراً في الممتلكات، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "رضا": "إن رد فعل آبي أحمد تجاه خسائره في المعارك الدائرة هو استهداف المدنيين على بعد مئات الكيلومترات من ساحة المعركة".

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