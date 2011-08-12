النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تُسهم في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة

مركز (937) بالتعاون مع وزارة الحج والجهات الأمنية

أسهمت "الصحة" ممثلة في مركز (937)، بالتعاون مع وزارة الحج ، والجهات الأمنية، في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة، خلال تأدية الأسرة لفريضة الحج.

وتفصيلاً؛ ربطت "الصحة" بلاغين من وزارة الحج والجهات الأمنية، الأول عن فقدان طفل باكستاني في محطة مزدلفة، والثاني عن العثور على طفل لا يتحدث العربية أو الإنجليزية.

العاملون في مركز 937 بالصحة قاموا بالتواصل مع مركز الشرطة الذي عثر على الطفل البالغ من العمر 6 سنوات والتحدث معه باللغة الباكستانية، ومن ثم التواصل مع والده وعرض صورة الطفل عليه عبر رسالة من تطبيق الواتساب.

الأب تعرف على طفله وتم التنسيق معه لاستلامه حيث استغرقت معالجة البلاغ ساعة و 16 دقيقة فقط.

يُشار إلى أن مركز (937)، يعد ضمن منظومة "الصحة" العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ.

ويعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، ويقدم خدمات للحجاج المفقودين فيما يقدم خدماته عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تُسهم في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة
سبق

أسهمت "الصحة" ممثلة في مركز (937)، بالتعاون مع وزارة الحج ، والجهات الأمنية، في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة، خلال تأدية الأسرة لفريضة الحج.

وتفصيلاً؛ ربطت "الصحة" بلاغين من وزارة الحج والجهات الأمنية، الأول عن فقدان طفل باكستاني في محطة مزدلفة، والثاني عن العثور على طفل لا يتحدث العربية أو الإنجليزية.

العاملون في مركز 937 بالصحة قاموا بالتواصل مع مركز الشرطة الذي عثر على الطفل البالغ من العمر 6 سنوات والتحدث معه باللغة الباكستانية، ومن ثم التواصل مع والده وعرض صورة الطفل عليه عبر رسالة من تطبيق الواتساب.

الأب تعرف على طفله وتم التنسيق معه لاستلامه حيث استغرقت معالجة البلاغ ساعة و 16 دقيقة فقط.

يُشار إلى أن مركز (937)، يعد ضمن منظومة "الصحة" العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ.

ويعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، ويقدم خدمات للحجاج المفقودين فيما يقدم خدماته عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:36 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:05 AM

"الصحة" تُسهم في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة

مركز (937) بالتعاون مع وزارة الحج والجهات الأمنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,536

أسهمت "الصحة" ممثلة في مركز (937)، بالتعاون مع وزارة الحج ، والجهات الأمنية، في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة، خلال تأدية الأسرة لفريضة الحج.

وتفصيلاً؛ ربطت "الصحة" بلاغين من وزارة الحج والجهات الأمنية، الأول عن فقدان طفل باكستاني في محطة مزدلفة، والثاني عن العثور على طفل لا يتحدث العربية أو الإنجليزية.

العاملون في مركز 937 بالصحة قاموا بالتواصل مع مركز الشرطة الذي عثر على الطفل البالغ من العمر 6 سنوات والتحدث معه باللغة الباكستانية، ومن ثم التواصل مع والده وعرض صورة الطفل عليه عبر رسالة من تطبيق الواتساب.

الأب تعرف على طفله وتم التنسيق معه لاستلامه حيث استغرقت معالجة البلاغ ساعة و 16 دقيقة فقط.

يُشار إلى أن مركز (937)، يعد ضمن منظومة "الصحة" العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ.

ويعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، ويقدم خدمات للحجاج المفقودين فيما يقدم خدماته عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,720
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,686
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,677
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,786

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة