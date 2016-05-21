الاتصال الموحد بالشؤون الإسلامية يتلقى 2749 مكالمة خلال رمضان

آل الشيخ وجه شكره لجميع العاملين في المركز نظير تفانيهم في العمل

تلقى مركز الاتصال الموحد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال شهر رمضان المبارك، ما مجموعه (2749) مكالمة هاتفية، شملت قطاعات الوزارة المختلفة، من خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وشؤون الوزارة، وما يتعلق بالموضوعات التي تقدم في خطب الجمعة، أو في حسن أداء الخطباء والأئمة والمؤذنين والمراقبين، أو ما يتعلق ببيوت الله وتهيئتها وصيانتها ونظافتها، وما يلحق بها من مرافق.

وقد وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره لجميع العاملين في المركز نظير تفانيهم في استقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، معرباً عن تقديره لجميع ما قدمه الموظفون العاملون في المركز من تعامل راق، وتعاون طيب مع جميع البلاغات؛ لإيصال ملاحظات المواطنين إلى المسؤولين في قطاعات الوزارة المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة.

ويأتي حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للنهوض بأداء الوزارة، في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقدمها معاليه تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ووفقاً لمستهدفات رؤية المملكة، ومن ذلك تدشين الرقم الموحد (1933) قبل 6 أشهر، للتواصل مع المواطنين لتسخير كافة الإمكانات لمضاعفة الخدمات التي تقدمها الوزارة لبيوت الله، ومنسوبيها، وما يحقق رسالتها في خدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

الجدير بالذكر أن عدد المكالمات التي تلقاها المركز منذ تدشينه بلغ (7882) مكالمة، شملت: منطقة الرياض (2926) مكالمة، ومنطقة مكة المكرمة (1480) مكالمة، ومنطقة المدينة المنورة (361) مكالمة، والمنطقة الشرقية (979) مكالمة، ومنطقة حائل (158) مكالمة، ومنطقة الحدود الشمالية (94) مكالمة، ومنطقة عسير (548) مكالمة، ومنطقة القصيم (455) مكالمة، ومنطقة نجران (101) مكالمة، ومنطقة الباحة (84) مكالمة، ومنطقة جازان (335) مكالمة، ومنطقة الجوف (236) مكالمة، ومنطقة تبوك (165) مكالمة.

كما تنوعت المكالمات التي تلقاها المركز، حيث شملت خدمات المساجد (7389) مكالمة، وشؤون الدعوة (252) مكالمة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم (95) مكالمة، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (9) مكالمات، وشؤون الوزارة (137) مكالمة.