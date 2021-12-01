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"العبدالعالي": إن شاء الله لا نعود للمربع الأول.. وهذه مخاوفنا

قال: مجتمعنا واعٍ ومحصَّن لكن هناك تحديات

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك تحديًا حول مسألة أنه قد يكون هناك تفشيات وانتشار للفيروس رغم وجود أكثر من ٢٢ مليون فرد مستكملي الجرعات، وبعضهم أخد الجرعة التنشيطية.

وأضاف بأن اللقاح عامل، والاحترازات عامل آخر. مشيرًا إلى أنه "قد يقول البعض إننا ملقحون ومحميون، لكن هناك نسبة لم يبادروا بالتلقيح، وترددوا وتأخروا، وهذا أمر غير جيد".

وأوضح مع برنامج "الراصد" ردًّا على إمكانية العودة للمربع الأول والحجر: "نقول إن شاء الله لا؛ فموقفنا سابقًا إذا ظهرت تحورات أو موجات أكبر بكثير من الموقف حاليًا بوجود لقاحات بفضل الله، وهناك مجتمع واعٍ ومحصن، لكن هناك فئة ضئيلة مستثناة من التلقيح، أو الفئات العمرية التي لم يُسمح لها بأخذ اللقاح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": إن شاء الله لا نعود للمربع الأول.. وهذه مخاوفنا
سبق

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك تحديًا حول مسألة أنه قد يكون هناك تفشيات وانتشار للفيروس رغم وجود أكثر من ٢٢ مليون فرد مستكملي الجرعات، وبعضهم أخد الجرعة التنشيطية.

وأضاف بأن اللقاح عامل، والاحترازات عامل آخر. مشيرًا إلى أنه "قد يقول البعض إننا ملقحون ومحميون، لكن هناك نسبة لم يبادروا بالتلقيح، وترددوا وتأخروا، وهذا أمر غير جيد".

وأوضح مع برنامج "الراصد" ردًّا على إمكانية العودة للمربع الأول والحجر: "نقول إن شاء الله لا؛ فموقفنا سابقًا إذا ظهرت تحورات أو موجات أكبر بكثير من الموقف حاليًا بوجود لقاحات بفضل الله، وهناك مجتمع واعٍ ومحصن، لكن هناك فئة ضئيلة مستثناة من التلقيح، أو الفئات العمرية التي لم يُسمح لها بأخذ اللقاح".

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:25 PM

"العبدالعالي": إن شاء الله لا نعود للمربع الأول.. وهذه مخاوفنا

قال: مجتمعنا واعٍ ومحصَّن لكن هناك تحديات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
5
5,773

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك تحديًا حول مسألة أنه قد يكون هناك تفشيات وانتشار للفيروس رغم وجود أكثر من ٢٢ مليون فرد مستكملي الجرعات، وبعضهم أخد الجرعة التنشيطية.

وأضاف بأن اللقاح عامل، والاحترازات عامل آخر. مشيرًا إلى أنه "قد يقول البعض إننا ملقحون ومحميون، لكن هناك نسبة لم يبادروا بالتلقيح، وترددوا وتأخروا، وهذا أمر غير جيد".

وأوضح مع برنامج "الراصد" ردًّا على إمكانية العودة للمربع الأول والحجر: "نقول إن شاء الله لا؛ فموقفنا سابقًا إذا ظهرت تحورات أو موجات أكبر بكثير من الموقف حاليًا بوجود لقاحات بفضل الله، وهناك مجتمع واعٍ ومحصن، لكن هناك فئة ضئيلة مستثناة من التلقيح، أو الفئات العمرية التي لم يُسمح لها بأخذ اللقاح".

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