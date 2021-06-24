النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها

شارك الطلاب بعض الحصص الدراسية وكرم عددًا من الطلاب

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه المساعد سعد بن سعود الفهيد والوفد المرافق له الفصل الصيفي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة والتقى بمنسوبيها من إداريين ومعلمين، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

حيث قدم قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي الأستاذ حسين بن عبده قيسي كلمة ترحيبية بالوزير، بعد ذلك قدم الطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن جماح قصيدة ترحبية لاقت استحسان الجميع.

ثم تجول وزير التعليم في عدد من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، وشارك الطلاب بعض الحصص الدراسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

ومن جانب آخر زار ركن مكتب تعليم صامطة المشارك به في معرض الحد الجنوبي والذي يحتوي مشروع جلوب ومشروع انطلاق القراءة ومشروع الطالب التفاعلي والخطة الاستراتيجية، وكرم عددًا من الطلاب المتميزين في عدد من الأنشطة.

كما قام بتكريم قائد متوسطة تحفيظ القرآن بديحمة لحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الإدارة والمدرسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها
سبق

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه المساعد سعد بن سعود الفهيد والوفد المرافق له الفصل الصيفي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة والتقى بمنسوبيها من إداريين ومعلمين، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

حيث قدم قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي الأستاذ حسين بن عبده قيسي كلمة ترحيبية بالوزير، بعد ذلك قدم الطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن جماح قصيدة ترحبية لاقت استحسان الجميع.

ثم تجول وزير التعليم في عدد من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، وشارك الطلاب بعض الحصص الدراسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

ومن جانب آخر زار ركن مكتب تعليم صامطة المشارك به في معرض الحد الجنوبي والذي يحتوي مشروع جلوب ومشروع انطلاق القراءة ومشروع الطالب التفاعلي والخطة الاستراتيجية، وكرم عددًا من الطلاب المتميزين في عدد من الأنشطة.

كما قام بتكريم قائد متوسطة تحفيظ القرآن بديحمة لحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الإدارة والمدرسة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
07:05 PM

وزير التعليم يتفقد ثانوية القرعاوي بالحد الجنوبي ويلتقي منسوبيها

شارك الطلاب بعض الحصص الدراسية وكرم عددًا من الطلاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
379

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يرافقه المساعد سعد بن سعود الفهيد والوفد المرافق له الفصل الصيفي بثانوية الشيخ عبدالله القرعاوي بمحافظة صامطة والتقى بمنسوبيها من إداريين ومعلمين، حيث كان في استقباله مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

حيث قدم قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي الأستاذ حسين بن عبده قيسي كلمة ترحيبية بالوزير، بعد ذلك قدم الطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن جماح قصيدة ترحبية لاقت استحسان الجميع.

ثم تجول وزير التعليم في عدد من الفصول الدراسية الصيفية والمعامل ومصادر التعلم، وشارك الطلاب بعض الحصص الدراسية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين بالعمل على الجهود المبذولة لتوفير المتطلبات وتذليل العقبات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

ومن جانب آخر زار ركن مكتب تعليم صامطة المشارك به في معرض الحد الجنوبي والذي يحتوي مشروع جلوب ومشروع انطلاق القراءة ومشروع الطالب التفاعلي والخطة الاستراتيجية، وكرم عددًا من الطلاب المتميزين في عدد من الأنشطة.

كما قام بتكريم قائد متوسطة تحفيظ القرآن بديحمة لحصوله على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة الإدارة والمدرسة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,176
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,023
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,625
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,929

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة