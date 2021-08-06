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الأمر بالمعروف بالحريق تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

لتعزيز الأمن الفكري وترسيخ الولاء والانتماء للدين والوطن

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي دشّنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتستهدف هذه البرامج تحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن.

وقد نشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر اللوحات في مبنى الهيئة والطرق الرئيسة

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمر بالمعروف بالحريق تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"
سبق

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي دشّنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتستهدف هذه البرامج تحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن.

وقد نشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر اللوحات في مبنى الهيئة والطرق الرئيسة

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
02:25 PM

الأمر بالمعروف بالحريق تفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

لتعزيز الأمن الفكري وترسيخ الولاء والانتماء للدين والوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي دشّنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتستهدف هذه البرامج تحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن.

وقد نشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر اللوحات في مبنى الهيئة والطرق الرئيسة

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال والتي قامت عليها المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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