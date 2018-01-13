في سابقة هي الأولى.. "ترامب" يغرد بالفارسية تأييدًا للمحتجين في إيران

أكد أنه لا يُسمح بقتل المتظاهرين المسالمين مرة أخرى

في سابقة هي الأولى له، غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللغة الفارسية، ونشرها عبر حسابه في "تويتر"، تأييدًا للمحتجين في إيران.

وقال ترامب: "للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم".

وقال الرئيس الأمريكي: "نتابع عن كثب احتجاجاتكم. إن شجاعتكم ملهمة".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى: "يجب على حكومة إيران أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الحقائق على أرض الواقع، والإبلاغ عنها، بشأن الاحتجاجات المستمرة من قِبل الشعب الإيراني. لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين المسالمين، ولا إغلاق الإنترنت. العالم يراقب".

وكان مئات المتظاهرين الغاضبين في العاصمة طهران قد تجمعوا أمس السبت مطالبين المرشد الإيراني بالرحيل؛ وذلك على هامش الأزمة والتوترات التي تشهدها إيران خاصة بعد الضربات على القاعدة العسكرية عين الأسد في العراق، وكذلك استهداف الطائرة الأوكرانية.

وأصدرت إيران بيانًا أمس السبت، تعترف فيه بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ؛ وذلك بعد تصاعد الضغط الخارجي على طهران، لكن تعازي المسؤولين أُسر الضحايا لم تكن كافية في نظر بعض الإيرانيين.