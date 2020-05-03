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الكويت.. شفاء 73 حالة جديدة من كورونا

إجمالي الحالات المُتعافية يرتفع إلى 1776

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفق "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. شفاء 73 حالة جديدة من كورونا
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفق "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:23 AM

الكويت.. شفاء 73 حالة جديدة من كورونا

إجمالي الحالات المُتعافية يرتفع إلى 1776

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأحد، شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد، إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ وفق "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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