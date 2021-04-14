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وزير التعليم يوجّه بتسليم ٣٤٤٥ مبنًى تعليميًّا لإيواء العمالة

وضعها تحت تصرف "الشؤون البلدية والقروية" ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا

وجّه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د.حمد بن محمد آل الشيخ، بتسليم ٣٤٤٥ مبنًى تعليميًّا لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها في إسكان العمالة ضمن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بتكامل الجهود الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه تسليم ٣٣١٣ مبنًى تابعًا لـ٤٧ إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، و١٣٢ مبنًى تابعًا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال لجنة مخصصة تم تشكيلها بشكل عاجل لحصر المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقّتة في جميع مناطق المملكة؛ لدعم خطة وزارة الشؤون البلدية في إسكان العمالة، وتهيئة الأماكن المناسبة لهم، وذلك وفق نماذج مفصّلة تحتوي على إحداثيات كل مبنى وموقعه، والطاقة الاستيعابية له، ومساحته، والتأثيث المتوفر بداخله.

وأكّد وزير التعليم أن جميع إمكانات الوزارة البشرية والفنية والمباني، مسخرة لجهود الدولة ومؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تتكامل مع الجهود الوطنية في الدعم والمساندة لكل ما يحقق المصلحة العليا للوطن، والعمل كفريق واحد لتجاوز جائحة كورونا التي تعيشها دول العالم اليوم.

فيروس كورونا الجديد وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يوجّه بتسليم ٣٤٤٥ مبنًى تعليميًّا لإيواء العمالة
سبق

وجّه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د.حمد بن محمد آل الشيخ، بتسليم ٣٤٤٥ مبنًى تعليميًّا لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها في إسكان العمالة ضمن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بتكامل الجهود الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه تسليم ٣٣١٣ مبنًى تابعًا لـ٤٧ إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، و١٣٢ مبنًى تابعًا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال لجنة مخصصة تم تشكيلها بشكل عاجل لحصر المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقّتة في جميع مناطق المملكة؛ لدعم خطة وزارة الشؤون البلدية في إسكان العمالة، وتهيئة الأماكن المناسبة لهم، وذلك وفق نماذج مفصّلة تحتوي على إحداثيات كل مبنى وموقعه، والطاقة الاستيعابية له، ومساحته، والتأثيث المتوفر بداخله.

وأكّد وزير التعليم أن جميع إمكانات الوزارة البشرية والفنية والمباني، مسخرة لجهود الدولة ومؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تتكامل مع الجهود الوطنية في الدعم والمساندة لكل ما يحقق المصلحة العليا للوطن، والعمل كفريق واحد لتجاوز جائحة كورونا التي تعيشها دول العالم اليوم.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:02 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:36 PM

وزير التعليم يوجّه بتسليم ٣٤٤٥ مبنًى تعليميًّا لإيواء العمالة

وضعها تحت تصرف "الشؤون البلدية والقروية" ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د.حمد بن محمد آل الشيخ، بتسليم ٣٤٤٥ مبنًى تعليميًّا لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها في إسكان العمالة ضمن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بتكامل الجهود الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه تسليم ٣٣١٣ مبنًى تابعًا لـ٤٧ إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، و١٣٢ مبنًى تابعًا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال لجنة مخصصة تم تشكيلها بشكل عاجل لحصر المباني التي يمكن استخدامها كمراكز إيواء مؤقّتة في جميع مناطق المملكة؛ لدعم خطة وزارة الشؤون البلدية في إسكان العمالة، وتهيئة الأماكن المناسبة لهم، وذلك وفق نماذج مفصّلة تحتوي على إحداثيات كل مبنى وموقعه، والطاقة الاستيعابية له، ومساحته، والتأثيث المتوفر بداخله.

وأكّد وزير التعليم أن جميع إمكانات الوزارة البشرية والفنية والمباني، مسخرة لجهود الدولة ومؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم تتكامل مع الجهود الوطنية في الدعم والمساندة لكل ما يحقق المصلحة العليا للوطن، والعمل كفريق واحد لتجاوز جائحة كورونا التي تعيشها دول العالم اليوم.

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