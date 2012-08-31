النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الهاجري": استهداف ميليشيا "الحوثي" مطار أبها جريمة إرهابية جبانة تنتهك المواثيق الدولية

قال: إيران تمارس أدواراً سلبية في المنطقة وتدعم ميليشيات متعددة لزعزعة الاستقرار

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو المجلس بجامعة الدول العربية محمد الهاجري،‏ أن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي لاستهداف أرواح المدنيين الأبرياء من مواطنين ومقيمين جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين التي تحترمها دول العالم ما عدا إيران.

وقال الهاجري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين) إن ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.

وأضاف الهاجري أن إيران تمارس أدواراً سلبية للغاية في المنطقة وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .

سفير الشباب العربي محمد الهاجري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهاجري": استهداف ميليشيا "الحوثي" مطار أبها جريمة إرهابية جبانة تنتهك المواثيق الدولية
سبق

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو المجلس بجامعة الدول العربية محمد الهاجري،‏ أن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي لاستهداف أرواح المدنيين الأبرياء من مواطنين ومقيمين جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين التي تحترمها دول العالم ما عدا إيران.

وقال الهاجري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين) إن ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.

وأضاف الهاجري أن إيران تمارس أدواراً سلبية للغاية في المنطقة وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:05 PM

"الهاجري": استهداف ميليشيا "الحوثي" مطار أبها جريمة إرهابية جبانة تنتهك المواثيق الدولية

قال: إيران تمارس أدواراً سلبية في المنطقة وتدعم ميليشيات متعددة لزعزعة الاستقرار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
337

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو المجلس بجامعة الدول العربية محمد الهاجري،‏ أن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي لاستهداف أرواح المدنيين الأبرياء من مواطنين ومقيمين جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين التي تحترمها دول العالم ما عدا إيران.

وقال الهاجري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين) إن ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.

وأضاف الهاجري أن إيران تمارس أدواراً سلبية للغاية في المنطقة وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,369
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,593
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,899
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,103

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة