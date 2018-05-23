محمولة على كتفيه.. شاهد كيف تَجَلّت إنسانية شاب مع طفلة تائهة في الحرم

وجدها بمصليات ساحات الغزة شرقي المسجد وهي تصرخ بعد أن فقدت ذويها

أظهر مقطع فيديو، أحد شباب مكة وهو يقوم بحمل طفلة تائهة داخل الحرم المكي الشريف، ليوصلها بذويها بعد أن فقدوها؛ في مشهد يتكرر كثيرًا يترجم معاني الإنسانية والخدمة التي يحملها شباب هذا الوطن تجاه المعتمرين وزوار المسجد الحرام.

وقال الشاب "تركي الثبيتي" بطل هذا المقطع؛ وهو أحد منسوبي "نشاط التائهين" ضمن البرامج التابعة لمشروع تعظيم البلد الحرام: إنه وجد الطفلة في مصليات ساحات الغزة شرقي المسجد الحرام وهي تصرخ بعد أن فقدت ذويها؛ وما كان منه إلا أن قام بتهدئتها وحملها على الأكتاف في سبيل الوصول إلى أسرتها، واستغرق ذلك وقتًا.

وأشار إلى أنه بعد وقت من البحث والتحري عن أسرتها لمَحه والدها، الذي عبّر عن شكره وتقديره لما قام به تجاه طفلته ولمّ شملهما ببعض بعد ساعات من فقدها بالحرم، بالتعاون مع رجال الأمن بالحرم المكي الشريف.

يشار إلى أن عددًا من شباب مكة يقومون في نشاط "التائهين" بأعمال إنسانية على مدار الساعة داخل المسجد الحرام، وما هذا المشهد الذي تم توثيقه من أحد الزوار؛ إلا مثال حي على ما يقدمونه من خدمات إنسانية وحانية للمعتمرين وزوار المسجد الحرام.