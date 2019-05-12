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كورونا حول العالم: الإصابات 4.26 مليون والمتعافون 1.53 مليون

الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به يقترب من 4.26 مليون حالة صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضًا إلى 1.53 مليون حالة.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 287 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و385 ألف إصابة، إلى جانب نحو 82 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 268 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 223 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 220 ألف إصابة ونحو 31 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و919 إصابة و4633 وفاة.

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كورونا حول العالم: الإصابات 4.26 مليون والمتعافون 1.53 مليون
سبق

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به يقترب من 4.26 مليون حالة صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضًا إلى 1.53 مليون حالة.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 287 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و385 ألف إصابة، إلى جانب نحو 82 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 268 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 223 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 220 ألف إصابة ونحو 31 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و919 إصابة و4633 وفاة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:46 PM

كورونا حول العالم: الإصابات 4.26 مليون والمتعافون 1.53 مليون

الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات به يقترب من 4.26 مليون حالة صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضًا إلى 1.53 مليون حالة.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 287 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و385 ألف إصابة، إلى جانب نحو 82 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 268 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 223 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 220 ألف إصابة ونحو 31 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و919 إصابة و4633 وفاة.

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