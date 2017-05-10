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"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

مكة تتخطى 3 آلاف في حالات التعافي من كورونا

سجلت اليوم 438 إصابة بالفيروس

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 438 إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 8511 حالة، منها 5376 حالات نشطة، فيما تماثلت 3031 حالة للشفاء .
حيث سجلت مكة اليوم في حالات التعافي 376 حالة من بين 1313 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وبلغ عدد الوفيات بمكة: 104 حالات وفاة حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تتخطى 3 آلاف في حالات التعافي من كورونا
سبق

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 438 إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 8511 حالة، منها 5376 حالات نشطة، فيما تماثلت 3031 حالة للشفاء .
حيث سجلت مكة اليوم في حالات التعافي 376 حالة من بين 1313 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وبلغ عدد الوفيات بمكة: 104 حالات وفاة حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:05 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:59 PM

مكة تتخطى 3 آلاف في حالات التعافي من كورونا

سجلت اليوم 438 إصابة بالفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,311

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً لها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" الجديد في المملكة، حيث شهدت اليوم 438 إصابة جديدة بالفيروس.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 8511 حالة، منها 5376 حالات نشطة، فيما تماثلت 3031 حالة للشفاء .
حيث سجلت مكة اليوم في حالات التعافي 376 حالة من بين 1313 حالة تعافٍ موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
وبلغ عدد الوفيات بمكة: 104 حالات وفاة حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

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