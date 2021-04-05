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جمعية "إكرام" تستقبل وفدًا من جمعيات ولجان تنمية أضم

تهدف إلى نقل الخبرات والاطلاع على الأعمال والبرامج

استقبلت جمعية "إكرام"، لحفظ الطعام بمكة، اليوم الأحد، وفدًا من الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمحافظة أضم.

تهدف الزيارة إلى نقل الخبرات والاطلاع على الأعمال والبرامج.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن زيارات تنسقها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة، واللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية بمكة، من أجل زيادة فاعلية الجمعيات واختصار المسافات في الوصول للأهداف ونقل التجارب والخبرات.

وأبدى الوفد الزائر، إعجابه بمنجزات الجمعية وجهودها وتنوع برامجها وحجم الكادر الوظيفي والمركبات التي تمتلكها.

وعلى هامش الزيارة، شارك الوفد في إعداد السلال الغذائية التي تتهيأ الجمعية لتقديمها للمستفيدين قبل شهر رمضان المبارك.

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جمعية "إكرام" تستقبل وفدًا من جمعيات ولجان تنمية أضم
سبق

استقبلت جمعية "إكرام"، لحفظ الطعام بمكة، اليوم الأحد، وفدًا من الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمحافظة أضم.

تهدف الزيارة إلى نقل الخبرات والاطلاع على الأعمال والبرامج.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن زيارات تنسقها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة، واللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية بمكة، من أجل زيادة فاعلية الجمعيات واختصار المسافات في الوصول للأهداف ونقل التجارب والخبرات.

وأبدى الوفد الزائر، إعجابه بمنجزات الجمعية وجهودها وتنوع برامجها وحجم الكادر الوظيفي والمركبات التي تمتلكها.

وعلى هامش الزيارة، شارك الوفد في إعداد السلال الغذائية التي تتهيأ الجمعية لتقديمها للمستفيدين قبل شهر رمضان المبارك.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
07:53 PM

جمعية "إكرام" تستقبل وفدًا من جمعيات ولجان تنمية أضم

تهدف إلى نقل الخبرات والاطلاع على الأعمال والبرامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبلت جمعية "إكرام"، لحفظ الطعام بمكة، اليوم الأحد، وفدًا من الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمحافظة أضم.

تهدف الزيارة إلى نقل الخبرات والاطلاع على الأعمال والبرامج.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن زيارات تنسقها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة، واللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية بمكة، من أجل زيادة فاعلية الجمعيات واختصار المسافات في الوصول للأهداف ونقل التجارب والخبرات.

وأبدى الوفد الزائر، إعجابه بمنجزات الجمعية وجهودها وتنوع برامجها وحجم الكادر الوظيفي والمركبات التي تمتلكها.

وعلى هامش الزيارة، شارك الوفد في إعداد السلال الغذائية التي تتهيأ الجمعية لتقديمها للمستفيدين قبل شهر رمضان المبارك.

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