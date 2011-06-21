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بعد 30 يومًا من "فتح الأجواء" هذا آخر تحديث لقائمة الدول المفتوحة للسعوديين

تستقبل السياح خلال أيام

بعد قرار السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج ومرور أكثر من 30 يومًا على السفر، إليكم آخر تحديث لقائمة الدول والوجهات السياحية المفتوحة الآن للسعوديين، والتي أعلنت رفع الإغلاق واستقبال السعوديين خلال الأيام القادمة، وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" لجميع الدول، وجرعتيْ لقاح معتمد بالنسبة للدول الأوروبية.

الدول المفتوحة:

الولايات المتحدة- إسبانيا- إيطاليا- أوكرانيا- اليونان- قبرص- فرنسا- بلجيكا- ألمانيا- سويسرا- الدنمارك- النرويج- سلوفينيا- أيرلندا- مصر- الإمارات- البحرين- قطر- تونس- الأردن- السودان- جزر القمر- جزر المالديف- سيشل- أوزبكستان- جورجيا- قيرغيزستان- جنوب إفريقيا- رواندا- تنزانيا- كينيا- بوتسوانا- أنغولا- إفريقيا الوسطى- توجو- كوت ديفوار- غانا- نيجيريا- موزمبيق- زيمبابوي- زامبيا- ليسوتو- سنغافورة- اليونان- جبل طارق- البوسنة والهرسك- الجبل الأسود- كوسوفو- ألبانيا- كرواتيا- هايتي- هندوراس السلفادور- نيكاراغوا- بنما- الإكوادور- جواتيمالا- جامايكا البيرو.

ويجب أن يراجع المسافر الشروط والمتطلبات الخاصة بكل دولة عبر الناقل الجوي؛ حيث تختلف بعض الشروط الاحترازية ومواعيد الفحص المطلوبة من دولة إلى أخرى.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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بعد 30 يومًا من "فتح الأجواء" هذا آخر تحديث لقائمة الدول المفتوحة للسعوديين
سبق

بعد قرار السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج ومرور أكثر من 30 يومًا على السفر، إليكم آخر تحديث لقائمة الدول والوجهات السياحية المفتوحة الآن للسعوديين، والتي أعلنت رفع الإغلاق واستقبال السعوديين خلال الأيام القادمة، وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" لجميع الدول، وجرعتيْ لقاح معتمد بالنسبة للدول الأوروبية.

الدول المفتوحة:

الولايات المتحدة- إسبانيا- إيطاليا- أوكرانيا- اليونان- قبرص- فرنسا- بلجيكا- ألمانيا- سويسرا- الدنمارك- النرويج- سلوفينيا- أيرلندا- مصر- الإمارات- البحرين- قطر- تونس- الأردن- السودان- جزر القمر- جزر المالديف- سيشل- أوزبكستان- جورجيا- قيرغيزستان- جنوب إفريقيا- رواندا- تنزانيا- كينيا- بوتسوانا- أنغولا- إفريقيا الوسطى- توجو- كوت ديفوار- غانا- نيجيريا- موزمبيق- زيمبابوي- زامبيا- ليسوتو- سنغافورة- اليونان- جبل طارق- البوسنة والهرسك- الجبل الأسود- كوسوفو- ألبانيا- كرواتيا- هايتي- هندوراس السلفادور- نيكاراغوا- بنما- الإكوادور- جواتيمالا- جامايكا البيرو.

ويجب أن يراجع المسافر الشروط والمتطلبات الخاصة بكل دولة عبر الناقل الجوي؛ حيث تختلف بعض الشروط الاحترازية ومواعيد الفحص المطلوبة من دولة إلى أخرى.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:14 PM

بعد 30 يومًا من "فتح الأجواء" هذا آخر تحديث لقائمة الدول المفتوحة للسعوديين

تستقبل السياح خلال أيام

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,506

بعد قرار السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج ومرور أكثر من 30 يومًا على السفر، إليكم آخر تحديث لقائمة الدول والوجهات السياحية المفتوحة الآن للسعوديين، والتي أعلنت رفع الإغلاق واستقبال السعوديين خلال الأيام القادمة، وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" لجميع الدول، وجرعتيْ لقاح معتمد بالنسبة للدول الأوروبية.

الدول المفتوحة:

الولايات المتحدة- إسبانيا- إيطاليا- أوكرانيا- اليونان- قبرص- فرنسا- بلجيكا- ألمانيا- سويسرا- الدنمارك- النرويج- سلوفينيا- أيرلندا- مصر- الإمارات- البحرين- قطر- تونس- الأردن- السودان- جزر القمر- جزر المالديف- سيشل- أوزبكستان- جورجيا- قيرغيزستان- جنوب إفريقيا- رواندا- تنزانيا- كينيا- بوتسوانا- أنغولا- إفريقيا الوسطى- توجو- كوت ديفوار- غانا- نيجيريا- موزمبيق- زيمبابوي- زامبيا- ليسوتو- سنغافورة- اليونان- جبل طارق- البوسنة والهرسك- الجبل الأسود- كوسوفو- ألبانيا- كرواتيا- هايتي- هندوراس السلفادور- نيكاراغوا- بنما- الإكوادور- جواتيمالا- جامايكا البيرو.

ويجب أن يراجع المسافر الشروط والمتطلبات الخاصة بكل دولة عبر الناقل الجوي؛ حيث تختلف بعض الشروط الاحترازية ومواعيد الفحص المطلوبة من دولة إلى أخرى.

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