بعد 30 يومًا من "فتح الأجواء" هذا آخر تحديث لقائمة الدول المفتوحة للسعوديين
تستقبل السياح خلال أيام
بعد قرار السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج ومرور أكثر من 30 يومًا على السفر، إليكم آخر تحديث لقائمة الدول والوجهات السياحية المفتوحة الآن للسعوديين، والتي أعلنت رفع الإغلاق واستقبال السعوديين خلال الأيام القادمة، وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" لجميع الدول، وجرعتيْ لقاح معتمد بالنسبة للدول الأوروبية.
بعد 30 يومًا من "فتح الأجواء" هذا آخر تحديث لقائمة الدول المفتوحة للسعوديين
خالد خليلسبق2021-06-21
بعد قرار السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج ومرور أكثر من 30 يومًا على السفر، إليكم آخر تحديث لقائمة الدول والوجهات السياحية المفتوحة الآن للسعوديين، والتي أعلنت رفع الإغلاق واستقبال السعوديين خلال الأيام القادمة، وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" لجميع الدول، وجرعتيْ لقاح معتمد بالنسبة للدول الأوروبية.
بعد قرار السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج ومرور أكثر من 30 يومًا على السفر، إليكم آخر تحديث لقائمة الدول والوجهات السياحية المفتوحة الآن للسعوديين، والتي أعلنت رفع الإغلاق واستقبال السعوديين خلال الأيام القادمة، وجميعها تتطلب فحص "بي سي آر" لجميع الدول، وجرعتيْ لقاح معتمد بالنسبة للدول الأوروبية.