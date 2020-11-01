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نجاح ولادة قيصرية لسيدة تزن 200 كجم بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل واشتباه جلطة رئوية

نجح فريق طبى ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في التعامل مع حالة عالية الخطورة تمثلت في ولادة سيدة تزن 200 كجم.

وكانت الحالة قد حولت من أحد المستشفيات الطرفية؛ حيث تعاني امرأة في بدايات العقد الرابع من عمرها من سمنة مفرطة جدًّا ويبلغ وزنها نحو 200 كجم، وكانت في الحمل الأول لها وفي الشهر التاسع وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل واشتباه جلطة رئوية.

الحالة تم إدخالها التنويم في قسم العناية الوسيطة بالبرج لمدة أربعة أيام، وأجريت الاستشارات الطبية من التخصصات الأخرى حسب ما تتطلب الحالة، وتم إعطاء المريضة فرصة الولادة الطبيعية لخطورة العملية الجراحية عليها، ولكن لم يحدث تقدم في سير الولادة الطبيعية.

ومع عدم انتظام معدل ضغط الدم تم اللجوء إلى إجراء عملية قيصرية بواسطة ثلاثة استشاريين بوجود استشاري التخدير؛ حيث تعد من أصعب العمليات الجراحية نسبةً للسمنة المفرطة.

وجرى فتح البطن في الجزء العلوي أعلى منطقة السرة، حتى يتسنّى الوصول إلى الرحم ولتجنب مضاعفات ما بعد العملية، وتمت ولادة أنثى وبحالة مستقرة، وتنويمها بعناية حديثي الولادة للملاحظة.

وبيّن الفريق الطبي المعالج أن المريضة الآن في وضعٍ صحي مستقر، ولله الحمد.

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نجاح ولادة قيصرية لسيدة تزن 200 كجم بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
سبق

نجح فريق طبى ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في التعامل مع حالة عالية الخطورة تمثلت في ولادة سيدة تزن 200 كجم.

وكانت الحالة قد حولت من أحد المستشفيات الطرفية؛ حيث تعاني امرأة في بدايات العقد الرابع من عمرها من سمنة مفرطة جدًّا ويبلغ وزنها نحو 200 كجم، وكانت في الحمل الأول لها وفي الشهر التاسع وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل واشتباه جلطة رئوية.

الحالة تم إدخالها التنويم في قسم العناية الوسيطة بالبرج لمدة أربعة أيام، وأجريت الاستشارات الطبية من التخصصات الأخرى حسب ما تتطلب الحالة، وتم إعطاء المريضة فرصة الولادة الطبيعية لخطورة العملية الجراحية عليها، ولكن لم يحدث تقدم في سير الولادة الطبيعية.

ومع عدم انتظام معدل ضغط الدم تم اللجوء إلى إجراء عملية قيصرية بواسطة ثلاثة استشاريين بوجود استشاري التخدير؛ حيث تعد من أصعب العمليات الجراحية نسبةً للسمنة المفرطة.

وجرى فتح البطن في الجزء العلوي أعلى منطقة السرة، حتى يتسنّى الوصول إلى الرحم ولتجنب مضاعفات ما بعد العملية، وتمت ولادة أنثى وبحالة مستقرة، وتنويمها بعناية حديثي الولادة للملاحظة.

وبيّن الفريق الطبي المعالج أن المريضة الآن في وضعٍ صحي مستقر، ولله الحمد.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
04:39 PM

نجاح ولادة قيصرية لسيدة تزن 200 كجم بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل واشتباه جلطة رئوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق طبى ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في التعامل مع حالة عالية الخطورة تمثلت في ولادة سيدة تزن 200 كجم.

وكانت الحالة قد حولت من أحد المستشفيات الطرفية؛ حيث تعاني امرأة في بدايات العقد الرابع من عمرها من سمنة مفرطة جدًّا ويبلغ وزنها نحو 200 كجم، وكانت في الحمل الأول لها وفي الشهر التاسع وتعاني من ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل واشتباه جلطة رئوية.

الحالة تم إدخالها التنويم في قسم العناية الوسيطة بالبرج لمدة أربعة أيام، وأجريت الاستشارات الطبية من التخصصات الأخرى حسب ما تتطلب الحالة، وتم إعطاء المريضة فرصة الولادة الطبيعية لخطورة العملية الجراحية عليها، ولكن لم يحدث تقدم في سير الولادة الطبيعية.

ومع عدم انتظام معدل ضغط الدم تم اللجوء إلى إجراء عملية قيصرية بواسطة ثلاثة استشاريين بوجود استشاري التخدير؛ حيث تعد من أصعب العمليات الجراحية نسبةً للسمنة المفرطة.

وجرى فتح البطن في الجزء العلوي أعلى منطقة السرة، حتى يتسنّى الوصول إلى الرحم ولتجنب مضاعفات ما بعد العملية، وتمت ولادة أنثى وبحالة مستقرة، وتنويمها بعناية حديثي الولادة للملاحظة.

وبيّن الفريق الطبي المعالج أن المريضة الآن في وضعٍ صحي مستقر، ولله الحمد.

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