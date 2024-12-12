اللواء العتيبي يرعى تخريج الدفعة 127 من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران

في مدينة الأمير سلطان الرياضية

يرعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي مساء يوم الأربعاء 2 / 4 / 1439هــ حفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بمناسبة تخريج الدفعة 127 من طلبة المعهد وذلك في مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.



أوضح ذلك قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي والذي عبّر عن سعادته بهذه الرعاية، مبيّنًا أن رعاية قائد القوات الجوية المكلَّف هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن الغالي.



وأشار اللواء الفني الركن السعدي إلى أن لهذه الرعاية إضافة كبيرة لدى أبنائنا الخريجين الذين سيلتحقون بزملائهم في قواعدنا الجوية التي تزخر بفنيين خريجي هذا المعهد والذين يتميزون بالاحترافية والخبرة الكافية في أداء عملهم.

وبيّن اللواء الفني الركن السعدي أن معطيات ومخرجات هذا المعهد ولله الحمد تتوافق مع رؤية الوطن 2030 . وإن ما تحرص عليه قواتنا الجوية هو جانب التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة هذا المعهد عامة والخريجين خاصة حتى أصبحوا فنيين أكفاء قادرين على صيانة وتسليح طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وإتقان العمل على أصعب وأعقد المعدات والأجهزة. ودعا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

