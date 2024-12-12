النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللواء العتيبي يرعى تخريج الدفعة 127 من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران

في مدينة الأمير سلطان الرياضية

يرعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي مساء يوم الأربعاء 2 / 4 / 1439هــ حفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بمناسبة تخريج الدفعة 127 من طلبة المعهد وذلك في مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.

أوضح ذلك قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي والذي عبّر عن سعادته بهذه الرعاية، مبيّنًا أن رعاية قائد القوات الجوية المكلَّف هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن الغالي.

وأشار اللواء الفني الركن السعدي إلى أن لهذه الرعاية إضافة كبيرة لدى أبنائنا الخريجين الذين سيلتحقون بزملائهم في قواعدنا الجوية التي تزخر بفنيين خريجي هذا المعهد والذين يتميزون بالاحترافية والخبرة الكافية في أداء عملهم.

وبيّن اللواء الفني الركن السعدي أن معطيات ومخرجات هذا المعهد ولله الحمد تتوافق مع رؤية الوطن 2030 . وإن ما تحرص عليه قواتنا الجوية هو جانب التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة هذا المعهد عامة والخريجين خاصة حتى أصبحوا فنيين أكفاء قادرين على صيانة وتسليح طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وإتقان العمل على أصعب وأعقد المعدات والأجهزة. ودعا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اللواء العتيبي يرعى تخريج الدفعة 127 من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران
سبق

يرعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي مساء يوم الأربعاء 2 / 4 / 1439هــ حفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بمناسبة تخريج الدفعة 127 من طلبة المعهد وذلك في مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.

أوضح ذلك قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي والذي عبّر عن سعادته بهذه الرعاية، مبيّنًا أن رعاية قائد القوات الجوية المكلَّف هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن الغالي.

وأشار اللواء الفني الركن السعدي إلى أن لهذه الرعاية إضافة كبيرة لدى أبنائنا الخريجين الذين سيلتحقون بزملائهم في قواعدنا الجوية التي تزخر بفنيين خريجي هذا المعهد والذين يتميزون بالاحترافية والخبرة الكافية في أداء عملهم.

وبيّن اللواء الفني الركن السعدي أن معطيات ومخرجات هذا المعهد ولله الحمد تتوافق مع رؤية الوطن 2030 . وإن ما تحرص عليه قواتنا الجوية هو جانب التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة هذا المعهد عامة والخريجين خاصة حتى أصبحوا فنيين أكفاء قادرين على صيانة وتسليح طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وإتقان العمل على أصعب وأعقد المعدات والأجهزة. ودعا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:42 AM

اللواء العتيبي يرعى تخريج الدفعة 127 من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران

في مدينة الأمير سلطان الرياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الظهران
0
769

يرعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي مساء يوم الأربعاء 2 / 4 / 1439هــ حفل معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بمناسبة تخريج الدفعة 127 من طلبة المعهد وذلك في مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمعهد.

أوضح ذلك قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الفني الركن محمد بن خلف السعدي والذي عبّر عن سعادته بهذه الرعاية، مبيّنًا أن رعاية قائد القوات الجوية المكلَّف هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن الغالي.

وأشار اللواء الفني الركن السعدي إلى أن لهذه الرعاية إضافة كبيرة لدى أبنائنا الخريجين الذين سيلتحقون بزملائهم في قواعدنا الجوية التي تزخر بفنيين خريجي هذا المعهد والذين يتميزون بالاحترافية والخبرة الكافية في أداء عملهم.

وبيّن اللواء الفني الركن السعدي أن معطيات ومخرجات هذا المعهد ولله الحمد تتوافق مع رؤية الوطن 2030 . وإن ما تحرص عليه قواتنا الجوية هو جانب التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة هذا المعهد عامة والخريجين خاصة حتى أصبحوا فنيين أكفاء قادرين على صيانة وتسليح طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وإتقان العمل على أصعب وأعقد المعدات والأجهزة. ودعا الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,214
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,665
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,821
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,474

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة