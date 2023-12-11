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‏"النيابة": السجن 3 أعوام لمن ينتحل صفة رجل سلطة

​طبقاً للعقوبات المنصوص عليها في النظام

أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من ينتحل صفة رجل السلطة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وأشارت إلى أن ذلك ما نصّت عليه عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة في النظام بالمملكة.

وتقوم "النيابة العامة"، بعد تغيير اسمها من "هيئة التحقيق والادعاء العام" عبر صفحتها على "تويتر"، بتوعية المواطنين والمقيمين بالعقوبات والقوانين التي نص عليها النظام في السعودية، والتثقيف بالحقوق والواجبات من خلال نشر الكثير من التغريدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"النيابة": السجن 3 أعوام لمن ينتحل صفة رجل سلطة
سبق

أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من ينتحل صفة رجل السلطة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وأشارت إلى أن ذلك ما نصّت عليه عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة في النظام بالمملكة.

وتقوم "النيابة العامة"، بعد تغيير اسمها من "هيئة التحقيق والادعاء العام" عبر صفحتها على "تويتر"، بتوعية المواطنين والمقيمين بالعقوبات والقوانين التي نص عليها النظام في السعودية، والتثقيف بالحقوق والواجبات من خلال نشر الكثير من التغريدات.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
06:26 PM

‏"النيابة": السجن 3 أعوام لمن ينتحل صفة رجل سلطة

​طبقاً للعقوبات المنصوص عليها في النظام

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قاسم الخبراني - الرياض
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1,547

أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من ينتحل صفة رجل السلطة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وأشارت إلى أن ذلك ما نصّت عليه عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة في النظام بالمملكة.

وتقوم "النيابة العامة"، بعد تغيير اسمها من "هيئة التحقيق والادعاء العام" عبر صفحتها على "تويتر"، بتوعية المواطنين والمقيمين بالعقوبات والقوانين التي نص عليها النظام في السعودية، والتثقيف بالحقوق والواجبات من خلال نشر الكثير من التغريدات.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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