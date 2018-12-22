العلا تستضيف "طواف السعودية 2022" للدراجات الهوائية بنسخته الثانية

إحدى مبادرات "جودة الحياة" الهادفة إلى زيادة نسبة ممارسة الرياضة

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، إطلاق النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات الهوائية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، والتي ستقام في محافظة العلا خلال الفترة من 1 - 5 فبراير 2022م، حيث تأتي إقامة هذا السباق كإحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة" الهادفة إلى زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع.

ويأتي السباق على خمس مراحل متنوعة ستقام داخل العلا، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسار والمشاركين في مؤتمر صحفي يقام لاحقاً.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان: التطور الذي تشهده المملكة في مجال الرياضة من خلال استضافةِ المنافسات الكبرى أسهم في وجودها على الخارطة العالمية، واستضافة النسخة الثانية من طواف السعودية لعام 2022، تعد حدثاً مهماً في عالم الدراجات الهوائية.

ويصاحب السباق عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية مثل سباق الجمهور والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.

يشار إلى أن العاصمة الرياض قد شهدت إقامة النسخة الأولى في فبراير 2020م، حيث استطاع الدرّاج الألماني "فل بهاوس" من فريق ماكلارين البحرين الفوز باللقب والحصول على المركز الأول بزمنٍ قدره 17:53:38، فيما جاء في المركز الثاني الدراج "ناصر بوهاني" من فريق آركيا سامسيك الفرنسي بزمن قدره 17:53:40، فيما حلّ "روي كوستا" من فريق الإمارات ثالثاً بزمن قدره 17:53:51.