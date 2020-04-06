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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن "قاتل أمه خنقاً" بمكة

يبلغ من العمر 27 عاماً وهو يتيم الأب

تكشفت تفاصيل جديدة لـ"سبق"، حول "قاتل أمه خنقاً" بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، وهي الحادثة التي هزّت المجتمع المكي.

وبحسب المعلومات، فإن الجاني شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، ويقيم مع والدته التي توفيت خنقاً على يده، اليوم، في حادثة هزّت المجتمع المكي، حيث تبلغ الأم -رحمها الله- من العمر 66 عاماً.

وأشارت المعلومات إلى أن الجاني يسكن مع والدته بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، حيث توفي والده العام الماضي، وهو من عائلة يتيمة الأب.

وأقدم الشاب على قتل والدته دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى هذا الجرم الشنيع، وفرّ من موقع الحادثة، قبل أن تلقي الجهات الأمنية القبض عليه في حي الجعرانة بالقرب من أحد المنازل.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد ألقت القبض في وقت وجيز على الشاب، بعد أن أقدم على قتل والدته خنقاً، وفرّ هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

شرائع المجاهدين بمكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن "قاتل أمه خنقاً" بمكة
سبق

تكشفت تفاصيل جديدة لـ"سبق"، حول "قاتل أمه خنقاً" بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، وهي الحادثة التي هزّت المجتمع المكي.

وبحسب المعلومات، فإن الجاني شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، ويقيم مع والدته التي توفيت خنقاً على يده، اليوم، في حادثة هزّت المجتمع المكي، حيث تبلغ الأم -رحمها الله- من العمر 66 عاماً.

وأشارت المعلومات إلى أن الجاني يسكن مع والدته بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، حيث توفي والده العام الماضي، وهو من عائلة يتيمة الأب.

وأقدم الشاب على قتل والدته دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى هذا الجرم الشنيع، وفرّ من موقع الحادثة، قبل أن تلقي الجهات الأمنية القبض عليه في حي الجعرانة بالقرب من أحد المنازل.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد ألقت القبض في وقت وجيز على الشاب، بعد أن أقدم على قتل والدته خنقاً، وفرّ هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
06:50 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:59 PM

"سبق" تكشف تفاصيل جديدة عن "قاتل أمه خنقاً" بمكة

يبلغ من العمر 27 عاماً وهو يتيم الأب

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
28
28,817

تكشفت تفاصيل جديدة لـ"سبق"، حول "قاتل أمه خنقاً" بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، وهي الحادثة التي هزّت المجتمع المكي.

وبحسب المعلومات، فإن الجاني شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، ويقيم مع والدته التي توفيت خنقاً على يده، اليوم، في حادثة هزّت المجتمع المكي، حيث تبلغ الأم -رحمها الله- من العمر 66 عاماً.

وأشارت المعلومات إلى أن الجاني يسكن مع والدته بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، حيث توفي والده العام الماضي، وهو من عائلة يتيمة الأب.

وأقدم الشاب على قتل والدته دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى هذا الجرم الشنيع، وفرّ من موقع الحادثة، قبل أن تلقي الجهات الأمنية القبض عليه في حي الجعرانة بالقرب من أحد المنازل.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد ألقت القبض في وقت وجيز على الشاب، بعد أن أقدم على قتل والدته خنقاً، وفرّ هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

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